Muñeco, el toro que causó estragos en Sancti Spíritus ahora en el potrero de vuelta. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Para Alberto Valle Rodríguez, un trabajador por cuenta propia que tiene su taller en el lateral de la refresquera El Raya, en la calle espirituana Sobral, la tarde del jueves resultó sorprendente. Justo cuando estaba sentado frente a su negocio vio a un toro blanco que se acercaba a toda velocidad y delante, una anciana que caminaba con dificultad.

“A los gritos de la gente —cuenta Alberto— la señora soltó el paraguas que sostenía como bastón y salió corriendo hacia la calle San Vicente, que le quedaba a su izquierda; más adelante, un joven que viajaba en bicicleta solo alcanzó a lanzarse de la misma y penetrar bruscamente por la ventana de una vivienda, aquello parecía una película, en mis 73 años de vida nunca había presenciado nada igual”.

Yo traté de auxiliar a una señora y el toro me atacó”, confiesa Tamara, una de las lesionadas. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Muñeco, el toro de la raza cebú que el jueves sobre las tres de la tarde se escapó de las instalaciones del matadero Víctor Ibarra en la ciudad de Sancti Spíritus, recorrió unos 6 kilómetros por vías de gran afluencia de público y tránsito vehicular, y durante el trayecto impactó a varias personas que esperaban en la cola de las papas, en la placita de la propia calle Sobral.

Una de laslesionadas, la joven Tamara Ileana Rodríguez Benítez contó a Escambray : “Yo estaba de espaldas cuando sentí la gritería, las personas decían: un toro, un toro, un toro, miré hacia el rumbo de la Carretera Central y vi cuando el animal tumbó a un señor que venía en bicicleta, eso fue como a unos 10 metros de donde me encontraba, la gente corría, unos se subieron al mostrador, otros entraron a la placita, pero yo traté de auxiliar a una señora que estaba en el piso y los demás le pasaban por encima.

“Por eso no corrí —dice Tamara— y fue cuando el toro me golpeó con su cabeza por el codo, de momento yo pensaba que era un golpe que alguien me había provocado tratando de salvarse, pero cuando caí al suelo un señor me indicó que me revisara bien y fuera para el médico, porque el animal me había sacudido, por suerte tenía uno de los cuernos corto, de lo contrario el daño habría sido mayor”.

En esta placita el toro arremetió contra las personas que esperaban en la cola de las papas. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Siguiendo la ruta del toro contactamos con Randy Acosta Gómez, su propietario, quien desde el momento mismo de la huída se lanzó tras el animal para poder interceptarlo, pero todo fue en vano.

“Yo soy campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios Camilo Cienfuegos —cuenta Acosta— y desde por la mañana de este jueves estaba con los animales que llevamos al matadero para efectuar la venta, los cuales se sacrifican en ese mismo lugar. Ya el toro lo habían pesado, pero lo viraron y en la misma ranfla del matadero, hizo un giro brusco y se tiró, yo le lancé un lazo para evitar que se escapara por la puerta que estaba entre abierta, pero no pude detenerlo.

“Salió como un rayo, escapó de la muerte y sin perder el rumbo porque regresaba a su lugar de origen. Corrí a pie, detrás de él todo el tiempo, con otro lazo en la mano y las espuelas puestas, lo que me dificultaba avanzar más, el trayecto fue largo, como 6 kilómetros, por momentos me sacaba ventaja de unas dos cuadras, pero nunca lo perdí de vista”.

¿Y quién lo agarró finalmente?

Después de atravesar buena parte de la ciudad, incluso de herir a varias personas, algo que lamento profundamente, Muñeco, llegó hasta un platanal cercano a la Terminal de Ómnibus Provincial, a unos 100 metros de mi casa, y un señor lo agarró por el mismo lazo que llevaba en la cabeza, se trata de un animal manso, solo que estaba gardeado. Al instante lo subimos a una carreta y lo regresamos de nuevo al potrero, en la finca Patio Fino.