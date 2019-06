Ente electoral en Guatemala pide paciencia por lentitud de datos

Solórzano llamó a tener comprensión sobre la complejidad del evento de este domingo. (Foto: PL)

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Julio Solórzano, pidió hoy calma por la imposibilidad aún de ofrecer datos preliminares de los comicios ante el bajo número de mesas escrutadas.

En conferencia de prensa a las 23:15 hora local, Solórzano llamó a tener comprensión sobre la complejidad del evento de este domingo, el cual comprende cinco elecciones en una, de ahí que la recepción de la información no marche con la celeridad que quisiéramos, precisó.



‘Preferimos salir y explicar lo que está sucediendo para que no se creen conjeturas erróneas’, ratificó.



El magistrado del TSE se refirió en particular al reto que representó el voto en el extranjero, implementado por primera vez, tras las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016.



A juicio de Solórzano, este evento no debe evaluarse por la cantidad de guatemaltecos que ejercieron el sufragio, un por ciento bastante modesto, si se tiene en cuenta que estaban empadronados más de 63 mil residentes en cuatro ciudades, Los Ángeles, Houston, Nueva York y Maryland.



Precisó que la cifra reportada corresponde a solo 701 ciudadanos, sin embargo, reiteró su opinión personal de considerar estos sufragios como un hecho histórico y el mayor reto para el TSE.



De acuerdo con las cifras en línea transmitidas en la página web del ente electoral, después de cinco horas y media marchan como punteros en el escrutinio la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos, Edmond Mullet, Humanista, Thelma Cabrera, Movimiento para la Liberación de los Pueblos,y Roberto Arzú, PAN-Podemos.



Procesadas solo tres mil de las 21 mil 99 mesas, Torres va a la cabeza con el 24,18 por ciento, Giammattei acumula 15 por ciento, en tanto Mullet y Cabrera tienen 12,11 y 10,13 por ciento, respectivamente.



A pesar de ser cifras no confirmadas oficialmente por el TSE, tanto la UNE como Vamos festejaron con sus seguidores el pase a segunda vuelta.



Más de ocho millones de guatemaltecos concurrieron el domingo 16 a las urnas para renovar sus máximas autoridades, así como el Congreso, 340 alcaldías y corporaciones municipales y 20 asientos al Parlamento Centroamericano.