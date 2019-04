Eriel Sánchez: el rival más difícil es nuestro propio equipo

Nuestro colectivo tiene bien cubiertos los tres renglones del juego, asegura Eriel. (Foto: ACN)

El campeón olímpico Eriel Sánchez, por segundo año consecutivo como mentor de Sancti Spíritus en la venidera VI Serie Nacional de Béisbol sub 23 años, considera que su propio equipo es el principal rival del grupo C oriental.

Nuestro colectivo tiene bien cubiertos los tres renglones del juego, por eso si hacen bien las cosas podrá avanzar a cuartos de final; de lo contrario, nos quedaremos fuera como sucedió el año pasado, comentó el ex receptor espirituano y de la selección nacional, en exclusiva con la

Agencia Cubana de Noticias.

Pero la tarea de Eriel con sus pequeños Gallos será dura, pues en su llave deberá medirse a equipos de buen nivel en esta categoría, como son Ciego de Ávila, Camagüey y el subcampeón nacional Las Tunas.

Hemos trabajado con las experiencias adquiridas el año pasado, una de las dificultades serias que tuvimos fue la primera línea del cuerpo de picheo, que no estuvo en plenitud de forma, aseveró.

En la temporada anterior, nuestros tres principales lanzadores se lesionaron en la etapa provincial, y la preparación física no les dio para ir en su mejor forma al torneo sub 23. Entre los tres, ganaron seis partidos en un certamen de 40 juegos, y así no se puede tener un buen resultado, comentó el mentor.

Ahora la preparación ha sido magnífica, no tenemos ningún tipo de lesión en el staff de picheo, ni en la potencialidad del equipo, que es la defensa, además, tenemos en la nómina la inclusión de 16 jugadores que ya

hicieron el grado en el equipo grande y están en muy buena forma, destacó.

El avezado beisbolista también considera que el picheo es vital para que los Gallos solventen el pase a los cuartos de final.

Dependeremos en un 80 por ciento del picheo, en un roster que incluye a dos lanzadores que estuvieron el pasado año en República Dominicana y tienen mucho potencial: Roberto Hernández será abridor, y a Yankiel Maury lo utilizaremos como cerrador, comentó.

La ofensiva también es fuerte, con jugadores como el receptor Loidel Rodríguez, los jugadores de cuadro Diasmany Palacio y Rodolexis Moreno, así como el jardinero Dismani Ortiz, quienes ya jugaron en la pasada Serie Nacional de Mayores, sentenció el mánager del equipo espirituano.

El próximo sábado, en el debut de esta VI Serie Nacional sub 23 años, Sancti Spíritus recibirá a Camagüey en el estadio José Antonio Huelga.