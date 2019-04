Eriel sueña en grande

“Al que no quiere jugar, tampoco lo quiero”, asegura Eriel. (Foto: Tomada del perfil de Facebook de Elsa Ramos)

Desde que este sábado a las dos de la tarde el equipo espirituano debute en la Sexta Serie Nacional Sub-23 ante Camagüey en el “Huelga”, Eriel Sánchez León comenzará a esculpir su sueño: lograr una medalla luego de que en la pasada edición quedara fuera de toda opción en su inicio como mánager.

Aunque suena optimista, algunos peros asaltan sin darse la voz de juego. Si por un lado su pitcheo parece reforzado en comparación con el de la pasada lid, del otro, en el cajón de bateo, exactamente, tiene dos piezas menos que le estremecen la ofensiva.

Mas, Eriel tiene una filosofía particular: “El que no está les abre posibilidades a otros”. Y así empezamos el diálogo con Escambray. Habla de la preparación que realizan hace meses. “El equipo está en óptima forma, no tuvimos ninguna afectación ni en implementos ni en el cumplimento del cronograma de entrenamiento, ni siquiera por la lluvia. Antes de la provincial hicimos un concentrado, durante ese torneo seguimos entrenando y chequeando los juegos, pues lo vimos como un minicampeonato nuestro. Ahora solo es poner en función las cosas que hemos entrenado”.

Resalta la inyección de los jugadores que obtuvieron un bronce impensado en la pasada Serie con los Gallos: “Eso les dio mucho ánimo, deseos de triunfar y hacer las cosas bien”.

Eriel habla también de uno de los “peros” de más peso: los de esta categoría que están en la preselección nacional: Geisel Cepeda, Yunior Ibarra y Pedro Álvarez, aunque solo Cepeda estuvo el pasado año, cuando resultó de los mejores bateadores del país. “Ellos son puntales, pero confiamos en que en la receptoría Loidel Rodríguez lo puede hacer perfectamente, al igual que el año pasado, y en el caso de Geisel, buscamos alguno que lo suplante, les he dicho a los muchachos que como él empezó puede hacerlo otro cualquiera”.

Se extraña en la nómina al trinitario Alberto Rodríguez, puntal de las últimas campañas en esta categoría. La pregunta se impone: “Lo esperamos hasta último momento, mas no quiso firmar el contrato, es una decisión personal”.

El mánager, sin embargo, le resta importancia: “Puede preocuparle a alguien, no a mí. Al que no quiere jugar, tampoco lo quiero y es una oportunidad para otros; por ejemplo, Lázaro Viciedo fue operado hace poco, se va a incorporar y el golpe es menor, tengo dos muchachos que participaron en el campeonato juvenil que tienen muchos deseos de jugar fuerte, correr, tirar, y eso me gusta, no podemos amilanarlos; le dije al equipo que todos los percances que tengamos son posibilidades que se le dan a otro”.

Pasamos al pitcheo, el área que más expectativas despierta, sobre todo por el regreso al país de dos prometedores talentos. “Tenemos mucha esperanza en Roberto Hernández, tiene mucha calidad y lo demostró en la provincial con un desempeño excelente, aun sin estar a tope en la preparación”.

Y antes de que le cuestione por qué no utilizar a Yankiel Mauris como abridor, tras un excelente demostración en la provincial con ese rol, responde sin preguntarle: “Este es un equipo de desarrollo y el primer objetivo es aportar a los Gallos, él hubiese sido mi segundo abridor, pero allá será cerrador y no soy yo quien vaya a tronchar la carrera de un lanzador y de una provincia”.

Enumera los roles: “Además de Roberto, serán abridores Edelso Montesinos, José Eduardo Santos y Eriel Zerquera; como intermedios estarán Osvaldo Santiago, Adrián Belfast y Ariel González, y como cerrador estará también Karel Bernal, sin descontar la opción de otros que estuvieron en los juveniles como Sadiel Mendoza, Aníbal Suárez y los que se ven en buena forma tendrán la posibilidad de demostrarse en cualquier rol”.

Con la serie en la meta de arrancada, se imponen los pronósticos. “Les he dicho que el primer equipo a vencer es al propio Sancti Spíritus, no es secreto que el principal obstáculo que hemos presentado somos nosotros mismos. De cómo aprovechemos los momentos, de cómo hagamos las cosas, de cómo se nos presente el pitcheo podremos sacar provecho, el año pasado llevamos lesionados los tres principales lanzadores pensando en los nombres y el déficit de entrenamientos no cree en figuras, solo ganaron siete juegos y así no se puede aspirar a mucho, ahora no hay lesiones y con entrega y disciplina podremos clasificar. Ya es mi segunda experiencia, he aprendido a gritar menos y a pensar que ya no soy atleta, pero lo que no voy a dejar de hacer es meterme en el juego, querer ganar y tratar de sacarles mejor provecho a los jugadores. Lo fundamental es salir al terreno y darlo todo”.

RECEPTORES: Loidel Rodríguez y Luis Alberto Meneses.

JUGADORES DE CUADRO: Diasmani Palacios, José M. Fontes, Rodolexis Moreno, Luis Mario Araújo, Lázaro Fernández y Pablo Palmero.

JARDINEROS: Dismani Ortiz, Alejandro Rojas, Rey Richard Ricardo, Lázaro Viciedo, Alejandro Escobar, Daniel Jesús González y Adrián García.

LANZADORES: Roberto Hernández, Yankiel Mauris, Edelso Montesinos, José Eduardo Santos, Ariel Zerquera, Osvaldo Santiago, Zediel Mendoza, Karel Bernal, Ariel González, Adrián Belfast, José Félix Castillo y Aníbal Suárez.

CUERPO TÉCNICO: director: Eriel Sánchez; coaches: Héctor Huelga y Osmany Rodríguez; entrenadores de pitcheo: Freddy Mario Rodríguez e Ifreidi Coss; preparador físico: Daniel García, coach de banca: Luis Alberto Santana; delegado: Yordanis Rodríguez; fisioterapeuta: Oasis Álvarez y cargabates: Ramón Conde.