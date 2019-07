Espero estar lanzando con los Gallos

Roberto Hernández Navarro resultó el jugador más valioso de la Serie Nacional Sub-23. (Foto: Osvaldo Gutiérrez / ACN)

El destacado lanzador espirituano Roberto Hernández se recupera de una lesión sufrida en su brazo de lanzar durante la última fase del campeonato nacional de béisbol Sub-23.

Tras varios días de su regreso de la preselección nacional que se preparó en el exterior, esta semana fue chequeado, de acuerdo con Yoalci Álvarez Estrada, médico de los Gallos.

“Se le realizó un ultrasonido en el codo de lanzar, el cual resultó negativo, desde el punto de vista clínico se ha pensado en que tenga una insercionitis de los extensores del antebrazo. En realidad, durante la serie nunca refirió molestias en el codo; de hecho, el resultado fue óptimo, en su última presentación en el partido ante Santiago de Cuba sintió una molestia, siguió su juego, su preparación, sus otros compromisos, a la larga fue lo que hizo que sintiera esa sintomatología”.

¿Qué condujo a esa lesión?

“El muchacho trabajó con bastante periodicidad por su calidad como lanzador, tal vez con la frecuencia que llevaba, pero los innings tal vez fueron muchos, fue un pitcher que lanzó hasta juegos completos; quizás para alcanzar todas las metas y la propia hazaña que logró, tuvo que esforzarse más, se excedió en el trabajo, entonces puede ser una fatiga, el sobreuso, lo que le haya llevado a eso”.

Roberto Hernández fue el lanzador que más trabajó en la campaña con 65.2 entradas en nueve salidas y completó dos partidos.

Durante la reunión de conformación de los Gallos para la próxima Serie Nacional, Yovani Aragón, director nacional de Béisbol, refirió: “Para nosotros era interés que estuviera en el equipo nacional ahora para los Panamericanos, desde que llegó al entrenamiento nos dijo que tenía fatiga en el brazo, cuando salió en el tercer juego, lanzó dos innigs, nos dijo: “No puedo más”. Se le dieron alrededor de 15 días sin lanzar, solo de preparación, hizo bullpen, vino de nuevo y tras lanzar un inning volvió a referir el dolor y ya no tiró más”.

Según el médico Yoalci Álvarez, tras el ultrasonido se le indicó la rehabilitación a base de magneto, láser, hidromasaje…

“Con ese descanso y esa fisioterapia, no pienso que deba existir ninguna dificultad para que pueda estar en la Serie Nacional, en los inicios está la limitación por la fisioterapia y por lo de la preparación, pero en mi opinión va a tener un buen año”.

Contactado por esta reportera, el propio lanzador expresó: “Comencé a sentir molestias alrededor del codo en el primer juego de la semifinal ante Santiago de Cuba, pero mi deseo era ayudar al equipo después que habíamos llegado tan lejos y pensé que podía lograrlo. Ya me siento mejor con el tratamiento que estoy haciendo en Topes de Collantes y me he mantenido realizando la parte física sin problemas y espero estar lanzando con los Gallos, que es lo que más deseo”.

Roberto Hernández Navarro resultó el jugador más valioso de la Serie Nacional Sub-23 al liderar varios departamentos e imponer récord de ponches con 90 y protagonizar el único juego de cero hit cero carreras, con balance de siete triunfos y un revés y Promedio de Carreras Limpias de 1.51.