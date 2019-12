Espirituano deviene usuario seis millón de la telefonía móvil

Jorge mientras estrena su línea, que lo convirtió en el usuario móvil seis millón del país. (Foto: Oscar Alfonso)

Jorge Yuniesky González Morales, de oficio panadero en su natal poblado de Jatibonico, en esta provincia de Sancti Spíritus, se convirtió en noticia al ser el usuario seis millón de la telefonía móvil del país.

Mayra Arevich Marín, presidente ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en diálogo telefónico con González Morales, lo felicitó por el suceso y le expresó que lo sucedido es muestra del quehacer de los trabajadores de la entidad en el proceso de informatización del país.

Aún no me lo creo-manifestó Jorge Yuniesky a la directiva-pero me siento muy orgulloso por la cordialidad y los estímulos recibidos de ETECSA en Jatibonico y la provincia, desde que en la tarde de este martes me notificaron como el cliente móvil seis millón de la nación.

González Morales compró su línea en las últimas horas de la jornada de cierre de la promoción 30×30, que reportó la provincia la venta de unas 12 000 nuevas facilidades.

Gustavo López Cruz, jefe del Departamento Comercial y Mercadotecnia, precisó a la ACN que en Sancti Spíritus se han activado más de 265 000 líneas para la telefonía móvil.

Ello significa que de cada cien personas, unas 57 posean estas líneas-aclaró el directivo.

Sancti Spíritus está entre las cuatro provincias cubanas con mayor densidad de telefonía celular por habitantes y ejecuta acciones para incrementar áreas de cobertura y mejorar la calidad de este servicio y de la telefonía fija.