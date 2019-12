Espirituano Yosbany Veitía, el rey de los pesos moscas en Cuba

Veitía buscará su novena medalla de oro en el 58 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón. (Foto: Leandro Pérez Pérez/Adelante)

A pesar de su gran calidad y maestría deportiva, nunca ha logrado el título en las dos principales citas multideportivas, Juegos Olímpicos y Panamericanos.

Su principal resultado lo consiguió en el 2017 con el título mundial en Hamburgo, Alemania. Este año cuando parecía que llegaba el título en citas panamericanas en su tercera final consecutiva, tampoco pudo llegar a lo más alto del podio, pues cedió con el dominicano Rodrigo Marte.

No creo que haya perdido ese combate, me sentí superior en los tres asaltos. Lo último que se pierde son las esperanzas y no me queda de otra que seguir para adelante.



El “muchacho de Fomento” fue la única primera figura que no enfrentó a los boxeadores de Uzbekistán, en un tope bilateral que desarrollaron ambas escuadras.



Tuve un cólico nefrítico y esto me alejó unos días de los entrenamientos. Ya estoy recuperado y en condiciones de llevarme mi noveno título en los torneos Playa Girón.

En la principal competencia del boxeo que anualmente se celebra en Cuba, Veitía tendrá un rival más exigente en esta ocasión, se trata del campeón nacional de la división inmediata inferior Damián Arce, que además combatirá en casa.



No subestimo a los contrarios, es un púgil muy fajador. Nunca nos hemos enfrentado en competencias oficiales, pero si peleo como me indican mis entrenadores puedo ganar.



Yosvani Veitía, ya piensa en los Juegos Olímpicos del año próximo.



Tengo mucha experiencia y maestría deportiva, primero tenemos que conseguir la clasificación. Mi sueño es conquistar una medalla olímpica y voy a entregarme al máximo para cumplir este objetivo.

A pesar de la experiencia que tiene este boxeador espirituano, todavía tiene que ser más agresivo sobre el ring.



Tengo como principal deficiencia que en ocasiones no convenzo a los jueces. Estamos trabajando para ser más agresivos en cada pelea.

