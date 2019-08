Estudiantes brasileños a nuevo tsunami educativo contra Bolsonaro

La Unión Nacional de Estudiantes (UNE) llamó a todos los jóvenes para que muestren su indignación ante las restricciones presupuestarias en el sector. (Foto: PL)

Por tercera vez en el año, estudiantes, profesores y movimientos sociales cruzarán hoy los brazos e irán a las calles de ciudades de Brasil para protestar contra los recortes de fondos en educación del Gobierno de Jair Bolsonaro.

La Unión Nacional de Estudiantes (UNE) llamó a todos los jóvenes para que muestren su indignación ante las restricciones presupuestarias en el sector, defender su autonomía universitaria y contra el proyecto Future-Up, del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo transferir la financiación de la enseñanza pública al mercado.



‘Las alianzas con la iniciativa privada ya existen en todas las universidades y no pueden suplantar el papel principal de estas instituciones que es producir conocimiento para resolver los problemas sociales de nuestro país’, dijo el presidente de la UNE, Iago Montalvão, en alusión al futuro.



Remarcó que ‘la universidad pública no podrá sobrevivir sin inversión pública’.

Con la movilización, la UNE pretende reanudar, con el apoyo de los movimientos sociales, las manifestaciones de mayo que se conocieron como tsunami.



Desde inicios de año, cetros superiores de enseñanza e institutos federales sufrieron recortes millonarios en fondos, hecho que amenaza la operación de algunos campus universitarios que pueden suspender sus actividades a partir de octubre.



La falta de recursos no solo afecta la educación superior, sino también la básica.



El Gobierno de Bolsonaro retiró la semana pasada otros millonarios recursos de la educación para comprar votos de los parlamentarios, con la finalidad de aprobar la impopular reforma de la Seguridad Social, tema que también centra las manifestaciones.



Representantes de la UNE se reunieron el 6 de agosto con el ministro de Educación, Abraham Weintraub, para presionar por la liberación de recursos para universidades e institutos federales.



Según Montalvão, el titular no ha presentado ninguna solución a lo que el Ejecutivo ha estado llamando contingencia.



En lugar de profundizar el diálogo, Weintraub prefirió solicitar al ministro de Justicia, Sergio Moro, que use la Fuerza Nacional para frenar las protestas estudiantiles.