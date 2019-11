Evo convocó al pueblo a unirse para defender a Bolivia

Evo hizo un llamado a defender el proceso y la revolución democrática cultural. (Foto: PL)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, convoco este ocho de noviembre a los movimientos sociales a unirse para defender el proceso de cambio en el país, ante las acusaciones de los grupos opositores.

‘Quiero decirle al pueblo que no voy a renunciar, respetaremos nuestra Constitución Política del Estado, Quiero decirles hermanas y hermanos a ustedes, a Bolivia y al mundo, no voy a renunciar, (…) vamos a defender nuestro proceso de cambio’, afirmó el mandatario.



‘Reclamo a todos nuestros movimientos sociales, sectores profesionales que están por la Patria, (…) por la justicia social, a defender nuestro proceso y nuestra revolución democrática cultural. ‘Basta de violencia’ subrayó durante la entrega de la unidad educativa técnico humanística ‘Batallón Colorados’ en el municipio fronterizo de Desaguadero, en el departamento de La Paz.



Luego de las elecciones del 20 de octubre, cuando Morales resultó ganador con 47,8 por ciento de los votos y obtuvo una diferencia de 10,57 puntos respecto a Carlos Mesa, se suscitaron en Bolivia una serie de acciones violentas, fundamentalmente, con las clases más humildes.



‘Ahora, hermanas y hermanos, no hay personas de primera ni de segunda, todos tenemos los mismos derechos. Hay pequeños grupos que quieren volver al pasado y a las privatizaciones’ señaló.



El candidato de Comunidad Ciudadana perdedor de las elecciones, primero pidió una segunda vuelta, sin esperar el cómputo oficial de votos, luego solicitó una auditoría internacional por sospechas de fraude y ahora insta a desconocer los resultados del sufragio y pide la renuncia del presidente.



Desconocer el voto, el triunfo en primera vuelta, es un golpe de Estado, por eso tenemos la obligación de seguir unidos, para recuperar la patria y continuar la construcción de la nueva Bolivia, precisó.



‘No podemos equivocarnos a que vuelvan los privatizadores. Mineros, campesinos, humildes dieron su vida por la democracia, y algunos grupos que vienen de las dictaduras militares dicen que son demócratas y de fascistas están pasando a golpistas’, aseguró.



‘Para el Bicentenario de Bolivia tenemos muchas metas, llevar la extrema pobreza por debajo del cinco por ciento. Pues en corto tiempo hemos demostrado que el país tiene mucha esperanza y mucho futuro’, reiteró.



Bolivia vive momentos de mucha tensión por la ocurrencia de acciones violentas inducidas por grupos opositores como cierres de calles, tranques, bloqueos y sobre todo persecución y agresiones físicas contra mujeres campesinas, indígenas, con muestras de racismo, odio y discriminación.