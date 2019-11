Evo Morales llama a la paz durante concentración popular

El pueblo triunfará para garantizar la democracia, para garantizar la igualdad, expresó el Presidente. (Foto: ABI)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó este 5 de noviembre al pueblo a mantener la unidad y a trabajar con compromiso y sacrificio, durante una masiva concentración popular en defensa de la democracia, en la Plaza Mayor de San Francisco, en La Paz.

‘Nos quieren traer injusticia con la violencia, por eso mi pedido es la unidad; la unidad siempre será la derrota de los vende patrias, con la unidad siempre habrá más proyectos y desarrollo de los bolivianos’, precisó el mandatario.

Recordó que cuando la derecha no pudo ganar las elecciones, inventó el fraude. ‘Ahora nos damos cuenta que no había sido fraude sino (un) golpe de Estado (por parte de ellos), por eso seguiremos defendiendo lo que conquistó el pueblo’, afirmó.



‘Democráticamente construimos la patria y la recuperamos. El pueblo triunfará para garantizar la democracia, para garantizar la igualdad’, expresó.



Explicó que las concentraciones son para que trabajadores y autoridades no se abandonen. ‘Si no se garantiza la justicia social no existe paz’, reafirmó.



Recordó que, en los últimos años, Bolivia fue el primer país con mayor crecimiento económico en Sudamérica. Por eso defender el proceso de cambio es defender las políticas sociales y económicas, sentenció.



Agregó que los grupos opositores quieren destruir lo construido por los movimientos sociales: ‘Por encima de nuestras diferencias ideológicas está trabajar por el bien de todos los bolivianos’. ‘Estoy seguro que con estos paros y el pretexto de fraude y golpe de Estado quisieron dañar económicamente a Bolivia.



‘Somos una familia boliviana, no agredan a nuestros hermanos y hermanas, no perjudiquen a nuestros hermanos comerciantes, gremialistas, que viven del día, ni se imaginan el daño económico que le hacen’, señaló respecto a las agresiones y paros que acometen los opositores.

‘Nuestra solidaridad a nuestros hermanos amenazados y pateados. No se sientan abandonados, el pueblo nuevamente triunfará para garantizar la democracia participativa e inclusiva’, reveló.