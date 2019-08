Exigencias de EE.UU. violan principios de OMC, asegura China

Gao Feng, vocero del Ministerio de Comercio de Beijing. (Foto: PL)

Las presiones de los Estados Unidos hacia la Organización Mundial del Comercio (OM) sobre el estatus de países en desarrollo violan los principios sobre los que se erige hoy ese organismo, denunció China.

Según el vocero del Ministerio de Comercio de Beijing, Gao Feng las exigencias de Washington hacia esa institución carecen de argumentos sólidos y no están en línea con los hechos ni el espíritu de la OMC.



China criticó recientemente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras amenazar con denunciar y exigir reformas sobre la clasificación de algunas naciones miembros de la OMC, alegando que se benefician injustamente.



La semana pasada, la Casa Blanca publicó un memorando, firmado por Trump, donde afirma que la OMC utiliza una ‘dicotomía obsoleta entre países desarrollados y en desarrollo que ha permitido a algunos miembros obtener ventajas injustas’.



De acuerdo con el portavoz de la cartera china de comercio, la responsabilidad de saber qué país debería ser incluido en esa categoría y bajo qué normas compete a la mayoría de los miembros de la OMC y no a una nación en particular.



Aunque algunos miembros de la OMC se han desarrollado rápidamente en los últimos años, la brecha con los estados del llamado primer mundo aún existe e incluso tiende a aumentar, dijo Gao.



‘China es el país en desarrollo más grande del mundo y todavía le tomará mucho tiempo alcanzar a otras potencias en muchos aspectos, agregó el funcionario y defendió el ‘trato especial y diferenciado’ que necesitan las naciones más rezagadas para lograr avanzar.



Instamos a las autoridades estadounidense pueda abandonar las prácticas erróneas de unilateralismo e intimidación y trabajar con otros miembros de la OMC para impulsar una reforma de ese ente, pero en una dirección positiva y en la que todos puedan ganar.



China defiende su citado estatus ante la OMC, pues asegura que a pesar de convertirse en la segunda mayor economía del mundo, la renta per cápita, la educación y la sanidad en el país siguen por detrás de los de las naciones del llamado primer mundo.



El título de país en desarrollo dentro de la OMC permite a los países, entre otros aspectos, aplazar la aplicación de algunos acuerdos o proteger ciertos sectores de su economía.