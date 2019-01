Expresidentes de EE.UU. rechazan declaración de Trump sobre el muro

Durante una conferencia de prensa ofrecida el viernes en la Casa Blanca, el mandatario republicano sugirió que algunos de los jefes de Estado anteriores estuvieron de acuerdo con su deseo de levantar esa barrera fronteriza.

Esto debería haber sido hecho por todos los presidentes que me precedieron, y todos ellos lo saben. Algunos de ellos me han dicho que deberían haberlo hecho, manifestó Trump.

Pero los expresidentes demócratas Jimmy Carter (1977-1981) y Bill Clinton (1993-2001), y el republicano George W. Bush (2001-2009), han negado haber sostenido una conversación de ese tipo con el actual gobernante.

No he discutido el muro fronterizo con el presidente Trump y no lo apoyo en este asunto, señaló ayer Carter en un mensaje difundido por el centro que lleva su nombre.

Anteriormente, portavoces de los otros dos expresidentes dijeron en declaraciones a varios medios de prensa que ellos no abordaron la posibilidad de un muro fronterizo con Trump.

‘No lo hizo’, respondió Angel Ureña, vocero de Clinton, cuando el portal digital Politico le preguntó si el exmandatario le había dicho a Trump él que debería haber construido un muro fronterizo durante su etapa en la Casa Blanca, y añadió que no se han comunicado desde la toma de posesión del republicano.

Por su parte, Freddy Ford, portavoz de Bush, manifestó a la televisora CNN que ese exgobernante y Trump ‘no han discutido esto’.

El único expresidente vivo del país que no se ha pronunciado públicamente al respecto es su antecesor directo en el cargo, el demócrata Barack Obama (2009-2017).

Sin embargo, es extremadamente improbable que Obama elogie en privado los intentos de Trump de financiar la barrera, dado que se ha opuesto fervientemente a la idea de un muro fronterizo en comentarios públicos desde que Trump comenzó a promover la idea en la campaña electoral, señaló CNN.

The New York Times llamó la atención acerca de que esta no es la primera vez que el jefe de Estado se jacta de conversaciones que nunca sucedieron, y recordó que, en 2017, se refirió a un supuesto diálogo telefónico con el jefe de los Boy Scouts para elogiar un discurso ofrecido por el mandatario ante la organización.

En ese mismo año afirmó que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo llamó para decirle que los esfuerzos de Trump en la frontera impedían que los centroamericanos cruzaran hacia México porque sabían que ya no podían ingresar a Estados Unidos.

Después de que tanto el líder de los Boy Scouts como Peña Nieto de México negaron haberle realizado tales llamadas al gobernante estadounidense, la Casa Blanca reconoció que nunca sucedieron, rememoró el periódico.