Feria Tecnológica estrecha lazos de trabajo

Para el venidero año el evento aspira traspasar las fronteras de la Casa de la Guayabera

La edición de las alianzas resultó, sin dudas, la IV Feria Tecnológica La Guayabera 5.0, tras concluir en Sancti Spíritus y demostrar que al confluir quienes apuestan por un mayor desarrollo social se logran resultados significativos y de beneficios para todas las personas.

Así lo expresó Carlo Figueroa, principal gestor de la cita, durante la entrega de los reconocimientos de los mejores stands, antesala del concierto clausura a cargo de David Álvarez y juego de manos.

Tras una evaluación exhaustiva se decidió otorgar el premio del evento, único de su tipo en el país, al de la División territorial de Etecsa en Sancti Spíritus por poner a disposición del público asistente a la Casa de la Guayabera todos sus servicios, así como efectuar concursos con carácter educativo.

Igualmente, se confirió un lauro especial al Portal del ciudadano, plataforma que permite una mayor interacción entre el gobierno local y el pueblo.

Además, se reconocieron las labores realizadas por los Joven club de computación y electrónica; la Empresa de Aplicaciones Informáticas (DESOFT) y la Empresa comercializadora de la música y los espectáculos.

“Este año crecimos en la participación de entidades porque la feria tiene que ser el espacio para que las personas muestren lo que no está totalmente visible. Satisfechos no estamos pues hay cosas que salen mejor y otras que no tanto”, dijo el máximo líder de la cita.

Para el venidero año, la meta será traspasar los límites de la casona que resguarda la mayor colección de la prenda nacional de Cuba.

“Tiene que abrirse al centro histórico. Estamos trabajando para presentar la feria no como un evento más, sino como un proyecto dentro del Proyecto de desarrollo local Casa de la Guayabera, lo cual va a permitir que sea autogestionable. Igualmente, se necesita de una articulación, a partir de que las personas lo asuman como una fortaleza. Hoy es el evento líder de nuestra institución, pero está listo para convertirse en el líder de Sancti Spíritus, si lo hacemos continúo, con conciencia y, sobre todas las cosas, con planificación para adquirir los medios que nos hacen falta”, concluyó.