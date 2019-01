Frederich Cepeda: Acuerdo con la MLB, bueno para el futuro

A Frederich Cepeda Cruz no le faltaron opciones para jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos. Por su calidad probada, por las decenas de veces que ha intervenido en cuanto evento internacional ha participado Cuba en las dos últimas décadas.

Pero su opción fue quedarse a jugar acá donde ya cumple veinte series nacionales. Y aunque se imagina sin oportunidades para ser beneficiado por el más reciente acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB que permite la contratación sin restricciones de los peloteros cubanos con las Grandes Ligas, ve con buenos ojos la buena nueva.

“Hace unos años se están dando pasos para la contratación con el extranjero y qué bueno que ahora con el tema de Estados Unidos y Las Grandes Ligas puedan venir a buscar talentos aquí a Cuba, pienso que habrá cláusulas y cosas que se verán en el camino y con las personas pertinentes que estarán a cargo de eso, pero creo que hay mucho talento y no solo el pelotero hecho, sino prospectos que podrán ser firmados para jugar en organizaciones de las Grandes Ligas”

Con 38 años, piensa que “el tiempo para jugar en las Grandes Ligas ya pasó, realmente estoy muy contento por las futuras generaciones que puedan lograr este contrato. Nosotros tuvimos nuestro momento, nuestros años mozos, como se dice para poder ser firmados. Hay que recordar que esto es un negocio y se buscan atletas jóvenes mayormente, peloteros hechos, pero no veteranos y eso lo veo bueno para el futuro”

Cepeda, incluido en el listado de los mejores peloteros cubanos del 2018, considera que el nuevo convenio debe redundar en bondades para la pelota cubana.

“No sé cómo serán las negociaciones, independientemente del interés que tenga cada scaut, cada equipo y lo que esté buscando. Lo que sí creo que no debemos pensar que somos el centro del mundo tampoco, porque hay peloteros en todas partes del planeta: Venezuela, República Dominicana. En todas partes hay buen talento y creo que eso va a servir para que los atletas se preparen mejor todavía, pienso también que puede representar un incremento para artículos o implementos para que los atletas se preparen mejor todavía y tengan mayores posibilidades”

Aunque no justamente en Estados Unidos, el espirituano sí abrió las puertas de las contrataciones con el exterior al ser el primer cubano en lograr un acuerdo con la liga profesional japonesa en el 2014 como integrante de los Gigantes de Yomiuri. Por eso piensa que un asunto a resolver de inmediato es el conocimiento sobre elementos relativos a la cuestión jurídica.

“Tenemos mucho, mucho que aprender, tomar experiencia, son contrataciones, es dinero. Hay quienes firmen por 40 mil dólares, otros por 100 mil y otros por millones y las letricas pequeñas hay que leerlas muy bien. Por ejemplo, en Japón tuve 110 turnos al bate y en el segundo año tuve 19 en la Liga mayor y como no era un atleta joven, ya mi contratación terminó allí, había atletas mucho más rápidos que yo con mejor defensa y Japón tiene límites para que jueguen los extranjeros. Pero es normal en esas Ligas donde hay diferentes intereses de las direcciones de equipos, las gerencias.

Su más reciente experiencia como contratado con equipos profesionales la tuvo en el 2018 cuando integró la nómina de los Toros de Tijuana. Más recientemente, supo, de segunda mano, que volverá a tierra azteca, pero con otro elenco.

“Internacionalmente sí se habla de un cambio de equipo, pero aquí aun no me han dicho nada, lo lei como todo el mundo ahora que con las posibilidades de acceso a Internet todo el mundo lee. Pero te digo igual que la primera oportunidad que fui a México: sale la noticia, se dice., pero a mí personalmente nadie ha venido a decirme: mira ya te cambiaron de equipo, mira te van a firmar en tal momento, mira estas contratado. Yo salí de allá con una ilusión, a mí me dijeron que iba a volver a Tijuana y ahora veo en las noticias que me cambiaron, es algo normal que hay que verlo de esa manera… por eso te digo que todo este acuerdo es muy bueno, pero el béisbol es un negocio allá afuera”

Y vuelve a aplaudir el más reciente acuerdo con la MLB:

“En Estados Unidos el extranjero es libre pero también tiene cláusulas, quizás se acaben las contrataciones de tantos millones porque ya va a ser un proceso legal para los atletas cubanos, ¡qué bueno que es así para que no pasen lo que han pasado otros! y ¡qué bueno para que se quiten unos cuantos tabúes que habían de que si se podía o no se podía. Lo sigo viendo muy bueno para el béisbol en general”.