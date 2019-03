Frederich Cepeda no está en Tabasco, ni en el Cuba; está en Sancti Spíritus

Cepeda inició esta propia semana los entrenamientos como parte del concentrado provincial de los Gallos para la Serie venidera. (Foto tomada de cubasi.cu).

Frederich Cepeda Cruz. No está ni en México, donde debía estar, ni en La Habana donde también podía hallarse. Está en Sancti Spíritus, su tierra natal.

A estas alturas yo lo hacía en tierra azteca a punto de entrar en acción, el próximo cuatro de abril, como parte del equipo de Los Olmecas de Tabasco perteneciente a la Liga Mexicana de Béisbol.

Su inclusión en ese club se supo desde diciembre en medio de la pasada 58 Serie Nacional cuando se informó su paso desde el club Toros de Tijuana con el que jugó en la anterior temporada.

El anuncio rimbombante se repitió por todos los medios. Incluso el propio club de Olmecas de Tabasco a través de un tweet, emitido en su cuenta oficial el pasado febrero, confirmó el contrato no solo de Cepeda, sino también de Roel Santos, el granmense, quien tampoco se ha ido.

Al no verlo como se esperaba en los entrenamientos previos de esa Liga que comenzaron hace semanas, lo busqué en la amplísima preselección del Cuba que entrena en la capital del país, y en la cual aparece su nombre, espero que no para “hacer bulto”, y no, tampoco está en La Habana donde debía estar, digo si no lo han quitado en medio de las altas y bajas que ya se empiezan a anunciar en este grupo, dirigido por Rey Vicente Anglada.

¿Por qué no están en la preselección, si todavía no se han marchado para México?

Sorpresa me llevé cuando lo veo en el “Huelga”, donde inició esta propia semana los entrenamientos como parte del concentrado provincial de los Gallos para la Serie venidera.

-¿Ya no te vas para México?, indago.

Y recibí la respuesta que menos esperaba: “No sé”

¿Cómo es que alguien contratado no haya ni asistido a los entrenamientos de primavera que es usual cada año en todas las ligas profesionales previo a la temporada para poner a punto los jugadores?

Pues sí, puede pasar y está pasando. El contrato existe. No se ha cancelado, según palabras del propio Cepeda, quien ya vivió un trance similar el pasado año cuando también partió hacia México de corre-corre el mismo día en que iniciaba con su equipo de los Gallos la Serie Nacional, a pesar de tener un contrato con tiempo de antelación.

Según el propio atleta la dirección del club mexicano ha mantenido una constante comunicación con él durante todo este tiempo, como también con la Federación Cubana de Béisbol que es la que representa a todos los “contratados”, aunque los trámites jurídicos corren a cargo del INDER Nacional.

“México todos los días se comunica conmigo, he ido a La Habana y todo, pero eso no depende de mí”.

Pero pese a que el contrato viajó a Cuba hace bastante tiempo, faltan trámites y diría que otros entuertos también en este camino diabólico de la contratación que por más que llevamos ya unos cuantos años —desde el 2014 cuando el propio Cepeda la abrió al ser contratado por Japón— pasan cosas como estas y otras por contar.