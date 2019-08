Fuerza armada venezolana llama a la unión nacional ante bloqueo de Trump

La FANB permanecerá firme junto al pueblo en defensa del Estado venezolano, aseguró el ministro Vladimir Padrino. (Foto: TeleSUR)

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, llamó a la unidad nacional frente a la escalada de agresiones del Gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana.

Acompañado por los integrantes del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el titular acudió este martes a la jornada de recolección de firmas como parte de la campaña No More Trump (No Más Trump), en rechazó al bloqueo impuesto por Washington al país.

Ante el recrudecimiento de las sanciones económicas, comerciales y financieras implementadas por la administración estadounidense de Donald Trump para provocar un cambio de régimen en Venezuela, Padrino aseveró que es el momento de la unidad nacional, no de partidos ni de signos políticos.

‘Le decimos al imperio estadounidense que cese sus agresiones, Venezuela quiere vivir en paz, para garantizar el progreso del país y preservar la paz’, subrayó el alto jefe castrense.

Aseguró que la FANB permanecerá firme junto al pueblo en defensa del Estado venezolano, sus instituciones y el sistema democrático, de acuerdo con los preceptos de la Constitución.

‘Aquí no se va a instalar ningún gobierno ilegítimo, porque hay una fuerza armada consciente de sus obligaciones morales y constitucionales’, precisó el ministro de Defensa al rechazar las pretensiones de sectores radicales de la oposición de acceder al poder por vías antidemocráticas.

En tal sentido, Padrino repudió la postura entreguista y apátrida de personeros opositores que demandaron el aumento de sanciones y apoyaron la orden ejecutiva de Trump y el bloqueo total de los activos y bienes de Venezuela en territorio estadounidense.