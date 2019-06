Gallitos a un paso del espuelazo final en el Sub 23 (+fotos)

La garra del equipo espirituano volvió a mostrarse en el estadio José Antonio Huelga. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A solo un paso del ansiado título del Campeonato Nacional de Béisbol sub 23 se colocó el equipo de Sancti Spíritus al disponer de Cienfuegos 7-5 en el segundo partido de la finalísima que tuvo por sede al estadio José Antonio Huelga y así estar a las puertas del primer título de los yayaberos en esta categoría.

Otra vez los espirituanos voltearon los pronósticos. Para este partido Eriel Sánchez disponía de su pitcheo de segunda línea y muchas interrogantes.

Pero el manager empató tres brazos: el de Ariel Zerquera, Jorge Luis Braña y el de José Félix Castillo y la estrategia le salió de maravilla.

“No quiero menospreciar a mis muchachos porque todos son buenos —dijo Eriel al final del partido— Son muchachos que nunca habían asumido un compromiso como Belfast ayer, hoy Ariel y Braña, el propio Castillo, sin embargo hicieron el trabajo, por tanto en un campeonato todos cuentan”.

Jorge Luis Braña se llevó el triunfo en rol de relevo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Los tres capearon el temporal ofensivo de los sureños que batearon 13 hits, pero no pudieron siempre producir a la hora buena. Incluso salieron delante 3-0 con carreras en la primera y tercera entradas”.

Pero en el tercer acto llegó la rebelión de los Gallitos, incluido cuadrangular de Geisel Cepeda que empató el partido. “Salí a buscar ese batazo, desde que se embasó el primer jugador; le di a una recta a la altura de las letras, además este apoyo del público ha sido increíble”.

Lo otro fue fabricar las carreras necesarias, una en el quinto y otra en el séptimo, cuando Cienfuegos se pegó 6-5 en el marcador ante Braña, que no obstante se llevó el triunfo más importante de su vida: “Este es el juego de mi vida, doy las gracias al profesor Eriel, eso me llevó a esforzarme más sobre el box”.

Del resto se encargó José Félix Castillo con un relevo de lujo que garantizó el éxito de su equipo con juego salvado: “Primero que todo Eriel me dio la confianza, le dije que sí podía y me basé en buscar el primer out en cada inning y estar encima de los bateadores.

Geisel Cepeda conectó jonrón en el tercer capítulo para empatar el partido. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Al evaluar el significado de este triunfo Eriel confesó: “Fue una victoria más de este equipo y el grupo de trabajo y es el resultado de todo lo que hemos hecho del principio. No estamos cantando victoria, nos falta aún un partido por ganar, pero creo que no pudimos dar mejor demostración a este pueblo”.

Tras el traslado del jueves, la final se reanuda el viernes a las dos de la tarde en el estadio Cinco de Septiembre, de Cienfuegos, donde están previstos los tres partidos que le restan a la final, si antes no hay decisión.