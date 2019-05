Gallitos del sub 23 dividieron honores ante Camagüey

Los gallitos se medirán a Ciego de Ávila a partir de este sábado. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Los gallitos espirituanos dividieron honores ante Camagüey en la jornada de cierre de la subserie entre ambos elencos jugada en el estadio José Antonio Huelga.

A primera hora se jugó el partido correspondiente a la jornada del 22 de mayo, suspendido por un cuadro diarreico del equipo de Camagüey, choque en el que los locales triunfaron con marcador de 7-1 gracias a una encomiable labor del zurdo Edelso Montesino.

Durante siete entradas y dos tercios el lanzador espirituano solo permitió una carrera, con cinco hits y ponchó a 13, para acreditarse su segundo triunfo de la lid. José Félix Castillo concluyó el encuentro.

En el encuentro los Gallitos conectaron 12 inatrapables, incluido cuadrangular de Loidel Rodríguez, que impulsó además dos carreras, las mismas que el reincorporado Geisel Cepeda, quien bateó de 4-2, con un triple. Otro que bateó bien fue Lázaro Viciedo quien conectó de 3-3 con una impulsada.

A segunda hora los camagüeyanos salvaron la honrilla y ganaron 8-3 con acción combinada desde la lomita de Juan Sebastián Contreras, quien ganó el encuentro y Ángel Ramírez, lo salvó.

A Eriel no le salieron bien las cosas cuando no empleó a Yankiel Mauri como abridor, un rol que ya le había otorgado en sus anteriores salidas con acierto. Esta vez lo trajo a cerrar el partido con la pizarra en contra 4-2 y el muchacho estuvo descontrolado al punto de que no pudo terminar su actuación al regalar dos boletos y permitir cuatro limpias.

Antes Osvaldo Santiago había contenido a los visitantes en cinco episodios, luego de que los camagüeyanos le cayeran temprano al abridor Ariel Zerquera, a quien le marcaron cuatro anotaciones en tres entradas que a la postre resultaron decisivas.

Tras esta división de honores, Sancti Spíritus no pudo aprovechar el mismo saldo de Ciego de Ávila ante Las Tunas y ahora presenta 17 triunfos y 11 derrotas y se mantiene en el segundo puesto del grupo C de la zona oriental, a solo un partido de los avileños.

Justamente espirituanos y avileños deben sostener una guerra a muerte cuando se midan desde este sábado en la penúltima subserie de la fase clasificatoria.

Para ascender al primer lugar y lograr el boleto, los muchachos de Eriel Sánchez deben salir airosos al menos 3-1 en la subserie para después jugarse el todo por el todo frente a Las Tunas en el cierre de la etapa regular.