Gallitos espirituanos buscan este miércoles su segunda victoria en la final del Sub 23 (+fotos)

El partido entre espirituanos y cienfuegueros comenzó a las dos de la tarde en el estadio José Antonio Huelga

Desde las dos de la tarde los Gallitos espirituanos buscan su segunda victoria ante Cienfuegos en la final del Campeonato Nacional de Béisbol Sub 23, partido que se desarrolla en el estadio José Antonio Huelga.

El director del equipo yayabero Eriel Sánchez dijo a Escambray que con la victoria de ayer “solo se ha logrado un escalón, hay que seguir en la pelea hasta el final”.

En la jornada del martes el elenco espirituano mostró una potente ofensiva de 13 hits y certero pitcheo de Adrián Belfast, a pesar del cansancio de un viaje desgastante desde Santiago de Cuba el día anterior.

Madero en mano se destacó el cátcher Loidel Rodríguez al disparar un cuadrangular impulsor de tres carreras. “Salí a pegarle bien a la bola desde que entré al terreno de juego y salió la conexión sobre una curva, fue casi la victoria porque se abrió el partido y Belfast pudo hacer mejor su pitcheo y más tranquilo”, dijo el máscara espirituano.

“Esta es mi primera victoria en play off y significa mucho para mí, —dijo Belsast— es mi primer campeonato, me basé en tratar de estar siempre ecuánime, bien controlado, encima de los conteos, al principio sentí un poco de ansiedad pero poco a poco fui tomando el ritmo del partido para que las cosas salieran bien, me enfoqué bien en los mejores bateadores en momentos importantes para dar el cero y levantar el ánimo del equipo”.

Sea cual sea el resultado de este miércoles los dos equipos se trasladarán hacia la Perla del Sur para reiniciar las acciones de esta final a partir del viernes, pues el título lo conseguirá el primero que triunfe en tres de los cinco juegos previstos.

