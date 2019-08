Gallos arrancan con el pie derecho en Serie Nacional de Béisbol

Cepeda sobresalió ante Holguín, con cuatro impulsadas y tres anotadas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Tras un peleado choque definido también en extrainnings, los Gallos espirituanos se llevaron la victoria ante Holguín 9 carreras por 8 en el tercer choque de la primera subserie de la recién estrenada Serie Nacional de Béisbol y así inclinaron a su favor el cotejo particular.

Los espirituanos se impusieron en once entradas, guiados por el aporte ofensivo de los primos Cepeda: Frederich y Geisel. El primero disparó dos cuadrangulares y se puso a solo uno de los 300 en Series Nacionales. También empujó cuatro carreras, al igual que Geisel. El triunfo fue a la cuenta del cerrador Yanieski Duardo.

Los espirituanos abrieron la campaña con derrota de 0-4, pero luego en el partido dominical se llevaron el éxito 7-4 en diez entradas por regla Shiller y con éxito también a la cuenta del relevista Duardo.

Los mejores a la ofensiva en esta subserie fueron Frederich Cepeda de 11-4, con cuatro impulsadas y tres anotadas; Geisel Cepeda, de 13-4, cuatro impulsadas y dos anotadas; Loidel Rodríguez, de 11-5, con dos impulsadas, y Yoandy Baguet, de 12-4, una impulsada y tres anotadas.

Tras el descanso del martes, los espirituanos debutarán en el José Antonio el miércoles ante Guantánamo. En sus predios, jugarán otras cuatro subseries vs Santiago de Cuba, Isla de la Juventud, Mayabeque y Artemisa.

En esta naciente campaña solo Camagüey y Santiago de Cuba marchan invictos al barrer a Mayabeque y Guantánamo, respectivamente.

Salieron airosos en sus compromisos particulares Pinar del Río vs Granma, Industriales vs Ciego de Avila, Cienfuegos vs Artemisa, Isla de la Juventud vs Matanzas y Las Tunas vs Villa Clara, todos con dos victorias y una derrota.