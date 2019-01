¿Gallos o Naranjas?

Tras días de reposo aparente, toda Cuba volverá a bullir desde este viernes al compás del inicio de la fiesta de los play off de la versión 58 de la Serie Nacional de Béisbol

Y como el contagio es total, ya cada cual ha echado a rodar sus pronósticos en torno a los duelos que protagonizarán Las Tunas-Ciego de Ávila y Sancti Spíritus-Villa Clara. Resulta curioso que en buena parte de ellos, los Gallos no figuran en la preferencia de la mayoría de especialistas y parte de la afición. Eh aquí mi modestísima impresión para lo que se avecina.

De los cuatro elencos en competencia, es Villa Clara el único sobreviviente de los llamados cuatro grades históricos, y eso le da cierta ventaja por eso que llaman sangre de play off o lo que es lo mismo: preparación psicológica para enfrentar momentos de tensión y presión.

Pero no es solo eso. Desde lejos fueron los naranjas los que mejor se reforzaron sobre todo con dos bateadores eficientes que le redondean la alineación: Stayler Hernández, quien además lleva sangre azul, que es también color de postemporada, es un hombre que le agrega poderío (fue líder en jonrones este año con 18), velocidad en las bases y mano zurda para fortificar una alineación con esa virtud, siempre difícil para cualquier lanzador; y Yunior Paumier, un jugador muy versátil, capaz lo mismo de defender cualquier posición que de poner la bola en juego con cualquier batazo.

Ya antes Villa Clara cotejó su batería de lujo con un primer bate eficiente y veloz como César Prieto y otros dos importados que le rindieron un mundo como el granmense Carlos Benítez y el pinareño William Saavedra, estos dos últimos muy eficaces en los play off que han estado y que ahora pueden ser temibles junto a los propios Yurien Vizcaino, un cuarto bate temible, Norel González, que responde en cualquier turno y otros como Yeniet Pérez, que aun sin estar del todo bien es hombre de competencia.

Con cualquier variante que asuma, Eduardo Paret quedará con un banco fuerte para optar por cambios, lo mismo para batear que para correr, una de las armas conque los naranjas suelen desestabilizar a sus contrarios y los convierte en un equipo de peligro.

Se habla mucho de la profundidad del pitcheo de Villa Clara sobre todo porque fue el primero en la fase regular y porque tiene varios nombres mediáticos, entre ellos Alain Sánchez, segundo en pcl con 2.79 y Freddy Asiel Álvarez, caballo de batalla de años. Mas Yosvani Torres, pedido de corre-corre con la lesión de Jonder Martínez, tendrá que lanzar con algo más que su historia. No ha estado bien el cierre de los juegos los naranjas que quizás por eso pidieron al holguinero Wilson Paredes. De todas maneras, le quedan opciones para cualquier rol con Misael Villa, Pablo Guillén, Daniel Conde.

Entremos a la valla. He dicho y redicho que los Gallos son el equipo sorpresa que llegó a dónde nadie pensó. Es, por tanto, de los cuatro, el de menos presión…aparente. Y esa puede ser, contradictoriamente, su mayor arma para enfrentar un cotejo donde no entra de favorito…para muchos, pero está claro que, inspirados como están, no regalarán nada estos Gallos atrevidos.

“Los que deben preocuparse son los que están en los periódicos -ha dicho el manager de los Gallos José Raúl Delgado Diez, a horas de dirigir su primer play off en su segundo año al frente de los espirituanos-nuestra única preocupación es salir a luchar a lo que dé el terreno”. Tiene razón. Con esa tónica se incluyó entre los cuatro grandes y garantizó iniciar en casa, un factor que les puede favorecer si el estadio José Antonio Huelga responde desde sus gradas tal como lo hizo en una porción de la segunda fase.

Y aunque algunos le cuestionan no pedir a hombres mediáticos, queda claro que los Gallos se reforzaron en las posiciones que más falta le hacían. Una de estas, la receptoría, obligado por la ausencia de su titular Yunior Ibarra, quien se recupera de una operación de apendicitis. Por eso optó por el industrialista Oscar Valdés, un hombre que desde su juventud le rindió a los azules y que, al parecer, llenó la exigencia de un director como Delgado, que si algo le sobra es conocimiento de esa posición que lo llevó al título olímpico de Barcelona 92.

Yordan Manduley, considerado por muchos como el mejor siol del país, viene a redondear una posición no bien custodiada defensivamente en la segunda fase. Es el holguinero un hombre, que sin ser un slugger, sí suele ser oportuno como lo muestra su promedio de 32.78 con hombres en posición anotadora.

Necesitaba Sancti Spiritus otro lanzador y escogió a Frank Luis Medina, líder en pcl de la fase regular: 2,76. Entre él y Yariel Rodríguez, también refuerzo, está el elegido para abrir el primer desafío. Al menos estos dos nombres figuran en los abridores anunciados por José Raúl, además de Yuen Socarras y Yamichel Pérez.

Para relevar ahí están Pedro Álvarez, que puede asumir cualquier rol, Alberto Bicet, Ángel Peña y hasta, José Santos, un joven de buenos relevos y el zurdo Javier Vázquez, por la cantidad de hombres de su mano en la tanda villaclareña, mientras en los cerrojos siguen los servicios de José Ángel García y Yanieski Duardo. Les digo algo, aunque menos mediático que Villa Clara y hasta Ciego de Ávila con sus Lázaro Blanco, Vladimir García, Danyer Guevera, Dachel Duquesne, Raidel Martínez..y Las Tunas con sus Yoany Yera, Erlis Casanova, Yoalkis Cruz…, el cuerpo de serpentineros de los espirituanos logró incluir a cinco hombres entre los doce de mejor promedio de efectividad de la temporada.

En nombres, Sancti Spíritus parece en desventaja con el resto de las baterías. Mas si algo ha hecho su manager es sacarle el jugo a cada hombre y poner a jugar de poquito en poquito al que mejor esté. Ahora no debe ser diferente y su alineación pudiera rondar de la siguiente manera: 1.- Orlando Acebey, tercera base, 2.- Yordan Manduley (torpedero) 3.- Yunier Mendoza (primera), 4. Frederich Cepeda (designado), 5- Dayan García (segunda), 6.-Dunieski Barroso (jardín derecho), 7. Geyser Cepeda (j.central) 8.-Oscar Valdes (receptor) y 9.-Sergio Barthelemy (jardinero izquierdo)

Algo está claro. Los play off no entienden ni de estadísticas, ni de historias, ni de lógicas. Sí de aplomo, nervios, carácter, estrategias, inspiración, garra. Hace 40 años Sancti Spíritus celebró su único título en Series Nacionales, cuando no existían los play off…¿Podrá completarse la otra hombrada de los Gallos?

La historia comenzará a escribirse desde el viernes a las ocho de la noche en el estadio José Antonio Huelga, que primero protagonizará el retiro oficial de uno de sus grandes peloteros: Eriel Sánchez León.