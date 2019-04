Geyser Cepeda entre jóvenes peloteros liberados para jugar en Grandes Ligas

Geyser Cepeda figura entre los autorizados a jugar en Grandes Ligas.

El joven jardinero espirituano Geyser Cepeda Lima figura entre los atletas amateurs liberados por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) para ser contratados por la Major League Baseball (MLB), tras el acuerdo firmando entre ambas partes en marzo.

Geyser Cepeda, quien en este momento entrena con la preselección nacional de la disciplina y forma parte de los escogidos para cumplir una preparación de altura en México, se incluye entre los 34 jóvenes peloteros de la isla incluidos en el listado dado a conocer este martes.

Señala el sitio digital del semanario Jit que sin ser un paso obligatorio, Cuba determina conformar este listado para cumplir con los objetivos del acuerdo que son potenciar el desarrollo del béisbol cubano y frenar el tráfico de seres humanos.



Los beisbolistas amateurs son aquellos que no han cumplido los 25 años de edad y/o no acumulan seis temporadas de actuación en ligas reconocidas por la MLB, de acuerdo con el reporte de Prensa Latina.



Es habitual en las ligas profesionales, sobre todo de Asia, no liberar a los atletas hasta la edad y experiencia límites, con el fin de proteger la calidad de las mismas y proveer a los talentos mejores contratos en el momento en que ya están aptos en todos los órdenes del juego.



El Acuerdo entre la FCB y la MLB alinea las relaciones de Cuba y Estados Unidos en materia de béisbol con la práctica internacional, según la cual las federaciones nacionales liberan a sus jugadores para un posible contrato con los clubes de ese circuito bajo un sistema ordenado.

LISTADO DE PELOTEROS CUBANOS LIBERADOS EN LA CATEGORÍA AMATEUR