Gimnasta espirituano logra bronce en Lima 2019

Huber Godoy, medallista de bronce en Lima 2019 (Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

El espirituano Huber Godoy confirmó la buena forma exhibida en la fase de clasificación y con 14.200 se llevó la medalla de bronce en la barra fija de la gimnasia artística en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Por delante del jovencito antillano solo quedaron los brasileños Francisco Barreto (14.566) y Arthur Nory Mariano (14.533).

Esta fue la tercera medalla para la gimnasia artística cubana, luego de la plata de Yesenia Ferrera en el caballo de salto y el bronce de Alejandro de la Cruz en ese mismo aparato.

Un bronce fruto del sacrificio

Esta medalla de bronce ha sido fruto del sacrificio de todo un año, afirmó el cubano Huber Godoy sobre su presencia en el podio en la gimnasia artística de los XVIII Juegos Panamericanos, con sede en Lima, capital de Per

Godoy, de apenas 20 años, sorprendió de manera grata al quedar tercero en la final de barra fija con 14.200 puntos, prueba en la que fue superado por los brasileños Francisco C. Barreto (14.566) y Athur N. Mariano (14.533), ganadores de los metales de oro y plata, respectivamente.

Este resultado no es una casualidad, sino el de todo el entrenamiento de varios meses; por eso quiero agradecerle a todos los que influyeron en las actuaciones de nosotros, que somos una familia muy unida, declaró a la prensa en zona mixta el gimnasta de Cuba.

No me sentía presionado, siempre confíe en mi preparación y ya en la final sabía que todo podía suceder, dijo el atleta, quien tiene como aparatos preferidos las barras paralelas y la fija; en ellos me siento bastante bien, aunque me toca seguir entrenando para siguientes competencias de mayor nivel, como el clasificatorio para el Campeonato Mundial, precisó.

Para mí es un regalo súper especial ser medallista y quizás con un mejor salto en la salida pudo ser una presea de plata, pero no importa, ya pasó, y estoy contento con mi desempeño, señaló.

También aprovechó para agradecer a todos los entrenadores que dieron su aporte en su formación como gimnasta; desde el primero que tuve cuando era niño hasta los que tengo ahora en el equipo nacional, añadió.

A su vez, no quiso dejar pasar por alto la ocasión para dedicarle la medalla de bronce de manera especial a su pequeña bebé que está por nacer en su provincia natal de Sancti Spíritus; a ella, mi esposa, familiares, amigos y todo el que siempre me apoyó les dedico este premio, concluyó.

Entrenadores de gimnasia artística: “Regresar a Cuba sin un título no nos complace”

Aunque la ausencia de Manrique Larduet y la caída de Randy Lerú en su mejor aparato le impidieron a Cuba aspirar con más fuerzas a alguna medalla de oro, los entrenadores de los equipos masculino y femenino de gimnasia artística no están satisfechos con el rendimiento de sus pupilos.

Tanto Carlos Gil como Yaremi Vázquez valoraron de muy fuerte y de nivel mundial el torneo de la gimnasia artística en estos Juegos Panamericanos. Mientras tanto, reconocieron que regresar a Cuba sin un título no los complace, sobre todo porque sus muchachos “se entregaron en la última parte de la preparación con mucho sacrificio y dedicación”.