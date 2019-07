Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan mesa de diálogo permanente

Hay un convenio entre las partes de no revelar los temas puntuales que se están conversando, precisó Maduro. (Foto: PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó este 12 de julio que el Gobierno bolivariano y delegaciones de diversos grupos opositores acordaron establecer de forma permanente el diálogo político para llegar a acuerdos por la paz.

‘Esta semana, en Barbados, se desarrolló una histórica jornada de trabajo con los seis puntos que se acordaron con el gobierno de Noruega y los sectores de la derecha. Tres días de intenso trabajo’, informó el jefe de Estado.



Maduro aclaró que el Ejecutivo no tiene problemas de anunciar públicamente los detalles de lo acontecido, ‘pero hay un convenio entre las partes de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solo podemos decir que son seis puntos de una agenda acordada, consensuada’, precisó.



Desde la localidad de Cúa, estado de Miranda, donde entregó el hogar dos millones 700 mil construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el mandatario pidió al gobernador de la demarcación, Héctor Rodríguez, que informe sobre su experiencia en el proceso iniciado en Oslo, y que luego fue trasladado a Barbados.



Rodríguez integra la delegación oficial al diálogo, junto con otros miembros del Gobierno bolivariano.



‘Durante tres intensas jornadas de diálogo y paz con los sectores opositores, escuchamos las aspiraciones, reflexiones y solicitudes hechas por las distintos grupos’, confirmó el dirigente.



Asimismo, explicó que el Gobierno ratificó la voluntad de instalar la mesa de manera permanente, para en consecuencia con lo transmitido por la derecha, ‘trabajar juntos por la paz del país’, resumió Rodríguez.



Por otra parte, reveló que en las jornadas en Noruega y en la isla caribeña, la delegación bolivariana reiteró ‘la triste cronología violenta y nada positiva del historial de la oposición contra los venezolanos’, enfatizó.



El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela expuso que tras la muerte del comandante Hugo Chávez, en 2013, y el triunfo electoral de Maduro, los opositores llamaron a desestabilizar el país por cualquier vía.



Al respecto, Rodríguez rememoró que en 2014 iniciaron la operación La Salida, provocando muertos y heridos, lo cual desencadenó al año siguiente en la denominada agenda de los seis meses, a fin de frenar el desarrollo económico de Venezuela.



En esa línea, recordó las acciones de violencia política en las calles de 2017 donde fallecieron más de 100 personas; el intento de magnicidio contra el alto mando político-militar el 4 de agosto de 2018, y la aplicación este año de la estrategia ‘del autoproclamado’, con sus solicitudes de invasión, guerra económica y golpes de Estado.



En ese sentido, Rodríguez destacó que a pesar de esas agendas opositoras con acciones terroristas, ‘la cuales no generan confianza a nadie’, el Gobierno lleve adelante el programa del diálogo en beneficio de la población.



Advirtió que el proceso ‘será complejo y nada sencillo, porque con las diferencias entre los diversos voceros opositores se necesita mucho trabajo y paciencia’.