Grupo bipartidista de senadores presenta ley de viajes a Cuba

La normativa tiene el objetivo de que los norteamericanos puedan visitar la isla caribeña.

Un amplio grupo de 46 legisladores republicanos y demócratas presentará este 29 de julio en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley destinado a eliminar las restricciones de viajes a Cuba.

La iniciativa está encabezada por el senador demócrata Patrick Leahy, quien expresó en un comunicado que esa normativa tiene el objetivo de que los norteamericanos puedan visitar la isla caribeña de la misma manera en que pueden ir a cualquier otro país del mundo, excepto a la República Popular Democrática de Corea.



De acuerdo con el legislador por Vermont, sobre la base de sus conversaciones con otros senadores, está seguro de que si se les brinda la oportunidad de votar este proyecto, más de 60 de los 100 miembros de la Cámara Alta lo apoyarían.



Esta propuesta, bautizada como Ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, pondría fin a restricciones impuestas bajo normativas de 1996 y 2000 a los ciudadanos norteamericanos y residentes legales en este país.



La legislación también eliminaría las prohibiciones de transacciones relacionadas con viajes al país caribeño, incluidas las bancarias, precisó la declaración de Leahy.



A decir del senador, es indefendible que el Gobierno federal impida a los ciudadanos y residentes dirigirse ‘a un pequeño país a 90 millas de distancia que no representa una amenaza para nosotros’.



En un momento en que las aerolíneas estadounidenses vuelan a Cuba, ¿alguien aquí, honestamente, piensa que evitar que los norteamericanos vayan allí es un rol apropiado del Gobierno federal? ¿Por qué solo Cuba? ¿Por qué no Venezuela, Rusia, Irán, o cualquier otro lugar?, cuestionó.



Los estadounidenses favorecen abrumadoramente los viajes a Cuba. La última encuesta que vi, de CBS, encontró que el 81 por ciento de los norteamericanos apoya expandirlos.



Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca tienen una agenda diferente, impulsada por cálculos políticos puramente internos, manifestó.



El senador lamentó que la administración del republicano Donald Trump no solo ha hecho retroceder los pasos tomados por el ejecutivo previo para alentar el acercamiento a Cuba, sino que ha ido más lejos al imponer prohibiciones todavía más onerosas al derecho de viajar a ese destino.



La introducción de este proyecto en el Senado ocurre después de que el pasado jueves un grupo bipartidista de 10 miembros, encabezado por Jim McGovern (demócrata) y Tom Emmer (republicano) presentaron una iniciativa idéntica en la Cámara de Representantes.



A través de una declaración sobre esa propuesta, McGovern recordó que en junio Trump prohibió los viajes educativos grupales pueblo a pueblo, el método legal más usado por los norteamericanos para ir a la nación antillana, y vetó la salida de cruceros hacia la isla.



Es hora de que escuchemos a la mayoría de los estadounidenses, cubanoamericanos y cubanos que no apoyan la prohibición de viajes, y nos deshagamos de ella de una vez por todas, apuntó.