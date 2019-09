Inaugura Díaz-Canel el Hotel Internacional de Varadero

Miguel Díaz-Canel y el Ministro de Turismo de Cuba Manuel Marrero. (Foto: Boris Fuentes)

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asistió a la inauguración oficial del Hotel Meliá Internacional Varadero. Este es el heredero de un clásico, que nació para convertirse en un hotel de excelencia en el principal polo turístico del país.

Estaban presentes el Ministro de Turismo de Cuba Manuel Marrero y el Presidente de la compañía española Meliá, que administra el establecimiento hotelero.

Luego de su apertura parcial a mediados de febrero, el hotel Meliá Internacional, ha tenido una positiva respuesta del mercado. Majestuoso y clásico, como lo define la compañía; situado en primera línea de playa y dotado de modernas tecnologías, amplios espacios y un enfoque sostenible, el hotel va consolidando una manera de hacer cuyo éxito se refleja en las opiniones en redes sociales: un servicio amable y eficiente y un programa cultural también de primer nivel.

Las instalaciones del hotel, un cinco estrellas de lujo bajo la modalidad de todo incluido, “son de primer nivel, atractivas, pero nutridas por la calidad del personal, por la pasión por el detalle, la preocupación porque cada cliente se vaya satisfecho”, dijo a Cubadebate en abril pasado José Antonio Ramírez Aranda, director general de la instalación .

El Meliá Internacional cuenta con 946 habitaciones en diez formatos diferentes: clásica, clásica vista mar, junior suite vista mar y luego varias tipologías dentro del servicio The Level, que han diferenciado en The Level familias (su particularidad es que habitaciones y servicios están dirigidos a la satisfacción tanto de niños como padres, cuenta con PlayStation, miniclub con juegos, área exclusiva para desayunar y para alimentación durante la tarde y la noche, servicio de conserjería) y The Level solo para adultos (servicios igualmente de alto estándar y personalizados, pero con la particularidad de que en su mayoría lo reservan parejas, viajeros solos o con amigos, todos mayores de edad).

Pese al arreciamiento del bloqueo de Estados Unidos, que tiene al turismo entre sus principales blancos, Cuba sigue apostando a esta actividad económica como fuente generadora de divisas y como locomotora para otras ramas de la industria cubana. Otros hoteles han sido inaugurados este año en el país, que ya tiene más de 70 mil habitaciones para el turismo.

En ese empeño, el país cuenta con la participación de empresas extranjeras como Meliá, que han apostado por Cuba como enclave turístico pese al reto del bloqueo.