Informatización de la sociedad cubana: Clic al futuro inmediato (+fotos e infografía)

Varias entidades espirituanas se unen en la misión de informatizar procesos y contribuir a la evolución del sector de las TICs en la provincia. (Foto: José Alberto Rodríguez/ Escambray)

Antes que aplicar las tecnologías a empresas, organismos y hasta el mismo barrio, la informatización de la sociedad, implica en primerísimo lugar desconfigurar la mentalidad analógica

-Ven acá, y si el director sigue comprando paquetes de software, ¿qué vamos a hacer nosotros? —dijo la especialista, declarando su recelo hacia los proyectos de informatización de su departamento.

-Los programas te van a ayudar en tu trabajo, pero además podrás realizar con mayor eficiencia el resto de las actividades para las que hasta ahora dispones de menos tiempo —le respondió quien asume las riendas de la oficina.

Pudiera parecer improbable el diálogo anterior, por demás extraído de la realidad, sin embargo, el salto casi olímpico acontecido en el país en materia de acceso a las tecnologías durante los últimos cinco años, a veces, no encuentra actitudes prestas a transformar las rutinas productivas.

El hombre inventó la máquina, dirección que debe establecer quién debe dominar, no mediante hábitos autómatas, sino con el empleo eficaz y sostenido de resultados científicos que pueden aplicarse desde el consejo popular hasta el ministerio, una aspiración que encuentra respaldo en la misma génesis del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, estrategia por la que apostamos los cubanos en esta latitud del hemisferio occidental.

La mencionada conceptualización plantea en uno de sus párrafos: “Están desarrolladas las tecnologías de la información, las comunicaciones y la automatización, de modo que contribuye a una activa participación ciudadana —sobre todo de los jóvenes—, a la elevación del conocimiento, el nivel y calidad de vida, a la innovación, al perfeccionamiento del estado, al desempeño de la economía nacional y de la esfera social”.

La táctica citada empuja hacia una alianza fructífera de los cubanos con lo digital y otras legislaciones más recientes también convocan a metamorfosear los modos de hacer. Escambray ejecuta doble clic al interior de la temática para buscarles respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se implementa en Sancti Spíritus este diseño de sociedad? ¿Cuáles son los resultados de mayor impacto para la población en el territorio? ¿Qué líneas de trabajo pudieran consolidar a mediano y largo plazo la informatización de la sociedad en la provincia?

En el puesto de dirección de la agricultura el software Epal procesa los datos sobre la producción de diversos renglones. (Foto: José Alberto Rodríguez/ Escambray)

PROCESO TRANSVERSAL Y PROGRESIVO

Desde que asumió la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez insiste en exhortar, tanto en debates y reuniones, como en las visitas gubernamental efectuadas a las provincias, acerca de la necesidad urgente de que la tecnología abra ventanas que agilicen los procesos socioeconómicos que inciden directamente en la cotidianidad de la gente.

Precisamente, en aras de que el país disponga de una informatización segura y sostenible, fue aprobada en febrero del 2017 por el Consejo de Ministros la directriz nombrada Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad en Cuba.

Lilian Rodríguez Landestoy, directora de la Oficina Territorial de las Comunicaciones (OTC) en Sancti Spíritus, considera que dicha política situó en tres y dos lo que antes resultaba opcional: “Cada entidad organizativa, así sea un almacén, tiene que establecer junto al plan de seguridad informática que nadie puede violar, un sistema de trabajo para el desarrollo y uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”.

La estrategia obliga a que cada provincia despliegue sus propios proyectos en pos de tributar a 52 objetivos nacionales, teniendo como rectora la presidencia de la Asamblea Provincial del Poder Popular que recibe asesoramiento del Ministerio de las Comunicaciones para la implementación de la política, indicó la fuente.

“Del eje estratégico Infraestructura se deriva, por ejemplo, conectividad, ancho de banda, instalación de radiobases; hay otra línea que es la publicación de contenidos digitales, con los aportes de Joven Club, por solo citar algunos ejemplos”, describió Rodríguez Landestoy.

Otro perfil como los servicios en línea incluye el gobierno electrónico, Banca móvil y Banca Remota, para el pago de facturas telefónicas, eléctricas y otros trámites; ambos proyectos correspondientes al Sistema Bancario sumaron 1 176 653 operaciones durante el 2018 en Sancti Spíritus.

En aras de distribuir con mayor agilidad los productos audiovisuales de Mochila, 16 instalaciones de Joven Club en la provincia ya cuentan con fibra óptica para el descargue de este paquete digital, que alcanza la cifra de 214 576 copias.

Igualmente, de acuerdo con el cronograma establecido, en diciembre pasado se estrenó el portal del ciudadano Espirituano donde, respeto y civilidad mediante, los usuarios pueden registrar sus quejas e interactuar con los funcionarios públicos una vez que reciben la respuesta de su inquietud.

Actualmente, se despliega del módulo de gestión para los delegados en la provincia y ya se encuentran en proceso de contratación los portales municipales del gobierno, que apuntan hacia la versión electrónica de estas dependencias.

No todos los directivos tienen concientizados el porqué tienen que ser informatizados, aseveró Leidy González Barrios, presidenta de la Unión de Informáticos en Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

BORRAR LO TRADICIONAL DEL “DISCO DURO”

Sin duda, el imperativo de artillarse con las TICs ha palanqueado desde arriba más de una postura acomodada a prácticas manuales, a juzgar por las declaraciones de Manuel Rodríguez Aguirre, especialista en mercadotecnia de la Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft Sancti Spíritus, y lo afirma no solo por el récord de los 6 700 000 millones de pesos que ingresó esa dependencia en el 2018, sino porque, cualitativamente, también ganaron despegue en su objeto social de informatizar para la sociedad, eslogan que los identifica.

“El panorama ha cambiado, pues muchos contratos vienen desde las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, y ya no basta con ver que el software se usa, sino que debe constatarse incluso el costo-beneficio”, explicó el ingeniero informático.

Valga retomar que durante la XIII Comprobación Nacional al Control Interno Gladys Bejerano Portela Contralora General de la República de Cuba exigía aplicar medidas extremas afín de controlar los portadores energéticos. Cabe entonces preguntarse por qué aun varias entidades se desentienden ante la vigilancia de cada litro, tarjeta de combustible, kilowats, carro serviciado, que bien se logra con el empleo de softwares como Energux, comercializado por Desfot y que en el 2018 vendió 15 contratos de ese sistema, según registra el balance anual de la OTC.

De 520 entidades disponibles en el territorio, la mencionada entidad se ha planteado implantar los programas que vende en 315 centros y ya lo ha logrado en 258. “Desoft Sancti Spíritus ha cubierto el 81 por ciento de su mercado meta”, asegura Rodríguez Aguirre, y tal indicador le confiere la condición de empresa líder por estos predios, pues superan el 60 por ciento.

Al decir del especialista en mercadotecnia, Energux, Fastos destinado al control de capital humano, Segurmatica Antivirus y Versat que controla la contabilidad empresarial, constituyen los más demandados y aclaró que las empresas fuera de la mira comercial de Desoft aún carecen de presupuesto, computadoras e infraestructura de última generación.

Otras entidades se unen a Joven Club, el Sistema bancario y Desoft en la misión de informatizar procesos y contribuir a la evolución del sector de las TICs en Sancti Spíritus, pues en ese frente también se destacan las Empresas de la Informática de la Agricultura, y tecnologías de la informáticas y la automática, líder en las producciones destinadas a la Unión Eléctrica, pero con alcance meritorio hasta terceros, que incluyen las empresas de Medicamentos MENSOL y de laboratorios AICA, entre otras.

Desoft Sancti Spíritus ha cubierto el 81 por ciento de su mercado meta, según asegura Manuel Rodríguez Aguirre, especialista en Mercadotecnia de la empresa. (Foto: José Alberto Rodríguez/ Escambray)

MONITOREAR EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN

En el campo de la informatización, la Delegación Provincial de la Agricultura ostenta la condición de pionera, si no en papel, al menos en la práctica, pues hace ocho años conformó una alianza con Desoft para, finalmente, alumbrar Epal, sistema para la gestión de la información en los puestos de dirección que permite apoyar la toma de decisiones.

“Nosotros trabajamos alrededor de 20 procesos y el programa permite procesar ese volumen de información con la dinámica que requiere, porque lo que pasa hoy, ya mañana es viejo”, subrayó Víctor Pino Rodríguez, jefe del puesto de dirección de la delegación de la agricultura.

Una red de 23 unidades que tributan hacia un punto en común el comportamiento numérico de renglones como la producción de leche, carne vacuna, cultivos varios… solo se requieren dos horas para el análisis diario.

Se está trabajando para que las empresas que pertenecen a la delegación lo vean por remoto desde los municipios y puedan acceder a la información del puesto de dirección y, además, introducir la propia, de esa forma sería más confiable porque se eliminaría el envío de correos electrónicos, según adelantó Pino Rodríguez.

Para una entidad como la delegación de la agricultura que ya se agenció una red wifi y conexión por fibra óptica a 4 megabits por segundo, monitorear los datos en tiempo real pudiera considerarse el próximo nivel; una vez que los directores de las empresas agrícolas tengan internet en sus celulares podrán manejar la información del puesto de dirección desde sus móviles. Igualmente, beneficiará la imagen y la comunicación de los colectivos enlazados a la agricultura la materialización de una página web institucional.

Otra entidad que no se ha quedado a la zaga en los soportes digitales, radica en la Unidad Empresarial de base Camiones Sancti Spíritus, subordinada nacionalmente a la Empresa Emcarga, que pese a las potencialidades de la provincia adquirió desde inicios de 2018 el software Zafiro, con factura camagüeyana.

Carlos Requejo Bravo, director de la entidad, avaló que el sistema permite registrar el mantenimiento técnico de los 35 camiones; las facturas primarias que acompañan al chofer; los sistemas de pago, y el consumo de electricidad en el centro.

“Todos nuestros carros cuentan además con un sistema a bordo de GPS, lo que nos permitió en el 2018 ahorrar alrededor de 15 000 litros de petróleo”, precisó el directivo de la unidad responsable de transportar arroz y harina de trigo desde Cienfuegos, entre otras mercancías.

En lo fundamental, le falta a la unidad incluir la contratación de trabajadores en el sistema, incorporar el seguimiento de los GPS en los teléfonos corporativos de la entidad que aún no posee acceso a internet y estrenar una página web. Los recursos no constituyen una limitante, pues en palabras del director cuentan con el apoyo de la máxima dirección de la empresa y, por otro lado, el 80 por ciento del colectivo es joven.

Algunos organismos priorizaron el uso de las tecnologías y ya hoy tienen un camino recorrido, otros han quedado rezagados y en la actualidad comienzan a gestar proyectos, como sucede en el Grupo Empresarial de Comercio.

“La feria tecnológica Guayabera 5.0 fue muy buena, ahí vimos empresas con una calidad y un nivel de informatización muy grande que no se compara con lo que tenemos nosotros hoy”, manifiesta Daleinys Pérez Echevarría, especialista principal de informática de comercio, quien consideró muy favorable que por primera vez los directivos del grupo participaran en ese evento.

“Ahora se va a dar un pasito de avance, porque muchos programas se van a ir montando y otros servicios se van a contratar”, señaló la propia fuente, como parte de los resultados atribuidos a la feria.

Aunque han adquirido softwares como el Fastos y el Geforza, y los trabajadores tienen acceso a intranet, aún los portadores energéticos se llevan a punta de lápiz.

Pérez Echevarría reconoció: “El grupo está un poquito más informatizado que las empresas, donde puede ser que una computadora tenga comunicación, pero las otras no”.

Al decir de Alejo Torres López Director de desarrollo técnico del Grupo Empresarial de Comercio, para optimizar las prestaciones que dependen de una mejor conectividad precisan de fibra óptica, inversión que, como él mismo expuso, fue solicitada y una vez que se les asigne no será compleja gracias a la cercanía del Banco de Crédito y Comercio.

Mucho se transformarán los trámites de los consumidores en la Oficoda cuando los códigos de la Empresa Cubana de Servicios Técnicos Industriales de la informática arrasen las decenas de papeles que habitan allí.

“El ministerio nuestro tiene la intención de informatizar las Oficodas, estamos en una primera fase de recuperación y mejoramiento de los locales, la oficina de Fomento ya está en condiciones para asimilar ese proceso”, confirmó Torres López.

Otros proyectos del grupo empresarial de comercio apuntan hacia el comercio electrónico, a partir de las opciones disponibles en mercados ideales y patios de materiales de la construcción, pero que conllevan una infraestructura de extrema seguridad para proteger el dinero de los clientes.

Infografía: Escambray

CURSOR PRECLARO

Cuando hace menos de un lustro comenzó a replicarse de boca en boca el término informatizar, las personas generalmente lo asociaban al uso de los celulares y el acceso a internet desde las áreas con conexión wifi, percepción que si bien fue fruto de una apertura extraordinaria, no es menos cierto que ha acarreado hasta hoy cierta ignorancia.

Pese a los ejemplos palpables de cuanto se ha hecho en la provincia para despuntar en materia de tecnologías socializadas, Leidy González Barrios, Presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba y la directora de la OTC coinciden al exponer que en la provincia de Sancti Spíritus no todos los directivos han interiorizado la necesidad de informatizarse, lo afirman desde la experiencia ganada en cada roce y debate sistemático en el que a veces brilla por su ausencia el entendimiento.

No obstante, Rodríguez Landestoy puntualizó: “Hay muchos proyectos que están frenados por factores objetivos, por ejemplo, Copextel no posee partes ni piezas”, y en cuanto al comercio electrónico, consideró “existen cajeros automáticos, pero al final uno tiene que ir con la tarjeta a sacar el dinero para comprar, porque no todas las tiendas tienen POS”.

Les corresponde a las mentes avezadas seguir insistiendo en cada espacio donde el empleo de las computadoras aporte eficacia, bien hacia el interior o hacia lo externo del centro laboral, máxime si se trata de una prestación al público.

Al menos en los casos empresariales descritos, el empuje hacia metas digitales ha tenido un común denominador: la instancia superior, muestra de que a la hora de chequear no debe perderse esa presión vertical, aunque los verdaderos protagonistas están en la base.

“Los informáticos no son mecanógrafos, sin embargo, en ocasiones no tienen la mejor máquina de la empresa, la mejor la tiene el director”, manifestó González Barrios.

Ni fiebre circunstancial, ni utopía socialista, poner la ciencia en función de la producción y los servicios siempre ha sido una meta para la sociedad y la economía en Cuba, a pesar de los feroces años del periodo especial, muestra de ellos son los miles de profesionales graduados en las ramas afines a las computadoras, a ello se suma que hoy poseemos más recursos que en aquel entonces, basta desempolvar el ingenio y tomar de la mano el mouse para sin reservas, presionarlo y ejecutar clic al futuro inmediato.