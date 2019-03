Correos electrónicos sacados a la luz por la prensa revelaron complicaciones para manejar brotes de enfermedades en estos centros. (Foto: PL)

El récord de personas en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, los cuales ya cuentan con más de 50 mil, genera preocupación por los peligros sanitarios a los que se ven expuestos.

El diario The New York Times reseñó la historia de Christian Mejía, quien creyó tendría una oportunidad de salir de un centro de detención de inmigrantes en una zona rural de Luisiana tras conseguir un abogado para que lo ayudara a pedir asilo, pero entonces fue puesto en cuarentena.



Un brote de paperas -infección viral en las glándulas salivales- que comenzó en enero en el Centro de Procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Pine Prairie, en Estados Unidos, dejó a Mejía y cientos de otros detenidos en la cárcel.



‘Cuando hay un solo enfermo, todos pagan’, indicó el joven de 19 años, en una entrevista en la que relató sus semanas sin tener visitas y sin acceso a la biblioteca y al comedor.



A su abogado no se le permitió ingresar, pero su caso en la corte de inmigración siguió de todos modos a través de videoconferencia; el 12 de febrero, un juez ordenó la deportación de Mejía a Honduras.



Al 6 de marzo, más de 50 mil inmigrantes estaban detenidos, según datos de ICE.



Correos electrónicos sacados a la luz por la prensa revelaron complicaciones para manejar brotes de enfermedades como el de Pine Prairie, ya que los inmigrantes detenidos a menudo son transferidos a todo el país y las personas infectadas no necesariamente muestran síntomas de enfermedades virales.



Se ha notificado a funcionarios de salud de ICE de 236 casos confirmados o probables de paperas en 51 centros de detención en los últimos 12 meses, lo que se compara con ninguno entre enero de 2016 y febrero de 2018.



El año pasado, se determinó que 423 detenidos tenían influenza y 461 varicela; las tres enfermedades se pueden prevenir con vacunación.



Al 7 de marzo, un total de dos mil 287 detenidos fueron puestos en cuarentena en toda la nación.



El Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, refirió que cambios demográficos en la frontera sudoeste, con más inmigrantes centroamericanos, abruman a los funcionarios de frontera y plantean problemas de salud.



'Estamos viendo que los inmigrantes llegan con enfermedades y afecciones médicas en cifras sin precedentes', puntualizó McAleenan.