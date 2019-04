Intensos debates en comisiones del Parlamento cubano

El presidente cubano tuvo una activa participación en el trabajo de las comisiones del Parlamento. (Foto: PL)

Las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reunidas en el capitalino Palacio de Convenciones, centraron sus sesiones de este jueves en el debate de temas prioritarios para la población y la evaluación de programas de alto impacto para el futuro del país.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, presidió varias de las discusiones efectuadas, señalando medidas concretas que toma la Isla para enfrentar la coyuntura económica actual así como también evaluó los programas hasta ahora implementados.

Los diputados cubanos se acercaron a temas sensibles como la producción de alimentos, momento en el que el mandatario cubano exhortó a revitalizar los programas, métodos y estilos de trabajo que ya han demostrado un impacto positivo en este particular.

En tal sentido, el Jefe de Estado cubano destacó la importancia de potenciar el desarrollo de la agricultura urbana y familiar, al ponderar las alternativas locales ante las carencias de ciertos insumos o productos necesarios, también mencionó el extensionismo agrícola, el control biológico y otras iniciativas.

Díaz-Canel señaló que no se puede desligar el desabastecimiento de algunos productos alimentarios de los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

Sobre el programa nacional de la vivienda, los diputados señalaron varias de las deficiencias detectadas durante la fiscalización realizada, y propusieron el trabajo en la base, la localidad, como una de las alternativas; además, se reconoció la necesidad de agilizar los trámites e impedir a toda costa el burocratismo.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros llamó a que primen la transparencia, la legalidad y el orden en ese programa, priorizado para el Estado y vital para la población. La corrupción y las ilegalidades no pueden manchar esa obra de la Revolución, sentenció.

Los parlamentarios cubanos analizaron también las acciones para el reordenamiento del comercio mayorista en el país y sus proyecciones para los próximos meses; en tal sentido, se explicó que para el segundo trimestre de 2019 se prevé extender los servicios de ventas a Cooperativas no Agropecuarias de la gastronomía y abarcar a los trabajadores no estatales.

También se conoció, de manos de Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que la zafra continuará en tanto lo permitan las condiciones hidrometeorológicas, por su importancia para el país y su relación con otros sectores.

Igualmente, se anunciaron políticas orientadas a un mayor impacto de la ciencia en la economía, con la mira puesta en el papel de la innovación y en los resultados de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social, como parte de un reordenamiento previsto hasta el 2030.

En la jornada se presentó además una información sobre la marcha de la elaboración del anteproyecto de Ley electoral, el primer cuerpo legal que emanará de la recién proclamada Constitución de la República y que deberá ser aprobado por la Asamblea en su próxima sesión ordinaria.

Las Comisiones de Trabajo Permanentes se reunirán hasta este viernes, y el sábado tendrá lugar la tercera sesión extraordinaria de la IX legislatura de la ANPP.