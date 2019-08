José Raúl Delgado: No doy pronósticos, voy con la mente de luchar

La tropa de José Raúl Delgado tiene que saber superar la presión interna, su principal enemigo. (Foto: Oscar Alfonso)

Expresó a Escambray el director del equipo de Sancti Spíritus que participará en la próxima Serie Nacional de Béisbol

Desde que puso un pie en el “Huelga” como parte de los entrenamientos para la Serie Nacional de Béisbol en su versión 59, José Raúl Delgado Diez ha repetido hasta el cansancio algo que, desde lejos, parece una quimera: “Lucharemos por mantenernos entre los cuatro primeros”.

Después de desafiar los pronósticos con una medalla de bronce en la pasada temporada y que sus discípulos del Sub-23 ganaran el campeonato, parece no tener otra opción.

“Tenemos una bronca bastante fuerte, todo el mundo conoce que estamos en la media de los equipos, pero vamos a luchar”.

¿Con qué piensas luchar?

Con lo que nos ha traído hasta aquí desde que empezamos. Con la juventud de estos muchachos, con los deseos que le hemos impregnado para jugar pelota.

Suenas más entusiasta que realista.

A decir verdad, ¿cómo puede ser posible que empezáramos con este equipo en el 15, bajáramos al 9 y después obtuviéramos bronce? ¿Retroceso? En la mente de nosotros no puede haber retroceso, siempre hay que pensar en un paso más.

¿Cuál es la base de tu pronóstico con ausencias sensibles?

Nos faltan dos peloteros claves como Orlando Acebey y Alberto Rodríguez, que nos han hecho un hueco, uno no puede negar las cosas, quizás la gente no calcule la mella que nos ha hecho a la ofensiva y la defensa, pero el año pasado tuvimos que usar a Daviel Gómez en el siol y lo hizo bastante bien y digo que ni Acebey lo hubiera hecho así. Ahora hay que esperar, porque los muchachos sí tienen tremendas ganas de jugar pelota, tremendo entusiasmo.

Tampoco tendrás a dos o tres de los lanzadores abridores.

Es una cosa más preocupante, la gente comenta que le entraron dos lanzadores nuevos a Sancti Spíritus, sí es verdad, uno regresó al equipo y el otro está por ver porque esta pelota no se parece en nada a la Sub-23, lo que sí nos faltan son cuatro que eran lanzadores claves dentro del elenco; por tanto, con lo que tenemos hay que barajar bien las cosas porque el pitcheo no está igual que el año pasado por la ausencia de Yuen Socarrás y de Pedro Álvarez, que no estará en las primeras subseries, eso nos pone más difícil la cosa, pero los muchachos hasta ahora están bien y no creo que vaya a cambiar mucho de aquí a que empiece la serie.

¿Abridores?

Yamichel Pérez, Yankiel Mauri y Edelso Montesino y después ir guapeando ahí con lo que tenemos atrás. Desde un principio queríamos usar a Mauri como relevo, junto con Yanieski Duardo, pero tuvimos que cambiar, hay muchachos nuevos, pero está por ver su desempeño.

¿Cómo ha sido la evolución de Roberto Hernández?

Se le hizo un ultrasonido y no le salió nada, él pidió unos días para recuperarse en Topes de Collantes, todo el mundo conoce que en la Sub-23 trabajó demasiado y se lo está sintiendo, ahora tiene que comenzar de cero y cuando empiece la serie ver cómo se comporta.

¿Cómo aprecia la ofensiva?

Hemos hecho un trabajo bastante bueno en el bateo, tenemos el caballo de batalla, Frederich Cepeda, que va a empezar con nosotros y es algo que le infunde confianza a los muchachos, que además están bien al bate.

¿Alineación?

Si el lanzador es derecho, Dismani Ortiz estará en el jardín izquierdo; Dunieski Barroso, en el derecho, y Geisel Cepeda, en el central, con Frederich Cepeda como designado. Yunior Ibarra no va a empezar, por tanto Loidel Rodríguez iniciará en la receptoría, Yuniel Mendoza estará en primera; Daviel Gómez, en el siol; Yoandy Baguet, en segunda, y Rodoleisis Moreno, en tercera. Aunque hemos aplicado la variante de Daviel como primer bate y Rodoleisis como segundo, porque lo hemos usado así y nos ha dado resultado.

¿Mejoraron las condiciones del entrenamiento?

Se ha mejorado algo el terreno, hemos tenido sus problemitas, como surgen en todos los lugares, pero hasta ahora la cosa ha ido marchando bien.

¿Ya les entregaron a los atletas los obsequios que les prometieron en la serie pasada?

Nos han dicho que antes de que empiece la serie; eso se resolverá.

¿Tampoco les han pagado a los peloteros todo el dinero que les deben de la campaña anterior?

Eso no depende de mí, pero lo cierto es que se acabó la serie hace meses y vamos a comenzar la otra y aún no se ha liquidado esa deuda.

¿Tu mayor preocupación?

Ninguna, si empiezo a preocuparme desde ahora, cuando llegue a un cuarto de la serie ya José Raúl no existe. Van a surgir problemas porque en todos los equipos los hay, pero trataremos de ir solucionando las cosas. No doy pronósticos, pero siempre voy con la mente de luchar, si no sale, bueno, pero sí vamos a luchar.