José Raúl: El resultado de los Gallos para mí fue excepcional

El director de los Gallos se siente satisfecho con la actuación del equipo en la presente Serie Nacional de Béisbol

Al frente de los Gallos, los saltos de José Raúl Delgado Diez han sido meteóricos: del lugar 15 al 9 en su primera ocasión y de ahí al 3 al término de su segundo año como mánager.

Puede señalársele más de una pifia. Sin embargo, nada compite con su capacidad para aglutinar e inculcarle a su equipo las ganas y opciones de ganar sin tanto cacareo mediático y con pose de caballero humilde. Podrá pedírsele más, pero la medalla de bronce es de lo mejor en una campaña donde soportó estoicamente los contrapronósticos.

“El resultado fue excepcional, hay que ser ciego para no ver, pues ninguno imaginó llegar hasta aquí. Pudimos ir más lejos, pero todos saben que en los últimos juegos fuimos bajando, hace rato no jugábamos 90 partidos y muchos de los atletas son nuevos y sin experiencia”.

¿Cuándo te diste cuenta de que podían llegar tan lejos?

Desde que empecé nos dimos a la tarea de que los muchachos salieran al terreno a divertirse y eso fue creando un ambiente entre ellos y se fueron uniendo; en los años que llevo en la pelota nunca se había logrado eso.

Hay quienes tienen conceptos erróneos y dicen: “Tienes que llevarlos a paso de conga”, eso no es así, a veces hay cosas que no se pueden ver de esa manera y otras, aunque te percates, tienes que hacerte el loco, esto no es una camisa de fuerza y hay que buscar la manera de que te jueguen unidos. Me equivoqué en decisiones como todo el mundo, pero no hay equipo más disciplinado que este.

¿Admites que el elenco se cansó al final?

Es posible que algunos hayan llegado cansados. En los últimos partidos y en el play off nos golpeó el bateo. Se sabe que tenemos una alineación hasta el quinto bate difícil de matar, incluidos los refuerzos, pero se debilita con los de atrás. El pitcheo estuvo excelente, nos afectó al final la salida del receptor Yunior Ibarra; es verdad que pudimos haber cogido otro refuerzo que nos trajera más bateo, aunque Oscar Valdés fue quien más lo hizo en el play off. Sé que la gente cuestionó por qué escogerlo a él y no al de Holguín, pero no creo que batee más, y vimos que Oscar asumió como un consagrado la ausencia de Frank Camilo.

Quizás pudiste pedir un bateador más sólido que Sergio Barthelemy.

Mira, cuando tú llegas, como uno dice de fly a un equipo, la presión te afecta porque quieres hacerlo bien; Barthelemy no empezó a todo ritmo, pero fue cogiendo el paso y al final se lesionó.

Pasemos al play off, ¿qué pasó?, ¿presión o cansancio?

“No creo que se presionaran, pienso que influyó el tanto tiempo sin ir a play off y la juventud de muchos. También nos pusimos fatales al Cepeda no estar bien, al igual que Mendoza, después de rendir tanto en la serie, así como Acebey, líder en hits y en el play off dio uno solo.

Sentar a regulares para mí fue un acto valiente.

Las decisiones no las tomo solo, en el colectivo lo decidimos porque no estaban bien, ni Acebey ni Manduley, y cuando los sacamos respondieron.

¿Por qué no aplicar la bancoterapia a otros como a Cepeda y a Mendoza?

Uno jugó pelota y siempre tienes la esperanza de que determinado atleta te responda y entonces a veces nos confiamos demasiado. El banco ayuda a todo el mundo porque puedes meditar, refrescar y salir del mal momento. Lo de Cepeda es más difícil, no es que no se pueda sentar, pero se sabe que un día no te batea, pero otro sí, porque tiene la experiencia y la calidad para sobreponerse; me atrevería a decir que está un poco cansado ya que no ha parado este año, pues no sale del terreno ni de vacaciones.

¿Por qué no abrió Socarrás?

Tenemos lanzadores de tremenda calidad, pero nos inclinamos por Frank Luis Medina porque Villa Clara nunca le había ganado, aunque ahora eran otros hombres. En el segundo juego, no pusimos a Socarrás para quitarle presión ante su público, pero era el tercer abridor y al llegar allá tuvo fiebre dos días. Pedrito no estaba previsto porque desde mediados del torneo lo usamos de relevo y lo hizo muy bien, pero cuando supo lo de Socarrás le pidió la bola a Juan de Dios y acepté, hay que destacar su disposición, no me imaginé que tuviera esa actuación.

¿Qué opinión te merecen los refuerzos?

Aportaron en la fase regular, algunos dicen de Bisset… Cuando le caen a un pitcher dicen que fue porque lo dejó, y si le caen al que viene, entonces es porque lo quitó. Ya en la última etapa no estuvieron bien, Frank Luis no pudo ganar; Manduley dio un jonrón muy bueno, pero un batazo no hace todo el rendimiento; el receptor fue quien mejor bateó, aunque falló a la defensiva en home, quizás por la inexperiencia y la presión.

¿Cómo valoras al público?

Este año el pueblo nos respaldó, al punto de implantar récord de asistencia a nuestro estadio, pero te digo algo: los equipos tienen momentos buenos y malos, en una etapa que arrasamos, el estadio se abarrotó, sin embargo, nada más perdimos dos juegos y el público se nos fue yendo. Solo pido que nos sigan apoyando. Será con José Raúl o con quien venga atrás, pero este equipo en cualquier momento vuelve a meter el palo.

¿Y las autoridades?

Desde la Secretaria del Partido siempre atenta, llamándonos sistemáticamente, hasta la Presidenta del Gobierno que estuvo en casi todos los juegos y se comunicaba a diario con nosotros. También tuvimos apoyo permanente de Osbel Lorenzo, miembro del Buró Provincial del Partido; de Roberto Fajardo, vicepresidente del Gobierno Provincial y de varios directores de empresas, además de los estímulos que dejaron boquiabiertos a los muchachos.

¿Esperabas un 4-1 vs. Villa Clara?

No. Estoy contento con la actuación del equipo, pero no me gustó como terminamos, podíamos haber perdido, pero no así.

Con este bronce, te reeliges. ¿Qué quitarías y qué pondrías?

Hay que reforzar el área del bateo. Tal como dijimos, este año no íbamos a batear igual y en verdad nos costó más trabajo fabricar carreras; además, hay que seguir profundizando en el picheo. Y será muy difícil mejorar el tercer lugar, pero hay que tratar, y para eso se impone trabajar desde ahora.