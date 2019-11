Jóvenes espirituanos se suman al trabajo por cuenta propia

Los servicios gastronómicos en cafetería resultan labores que realizan los jóvenes cuentapropistas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Desde que la actividad por cuenta propia irrumpiera en el contexto social cubano, en Sancti Spíritus ha atrapado la atención de más de 5 000 jóvenes que se insertan a esta modalidad de empleo a través de diversas labores.

Según declaró a Escambray Adalberto Venegas García, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y responsable de la esfera de jóvenes trabajadores y combatientes en el territorio, entre las principales ocupaciones que desempeñan las nuevas generaciones se encuentran: servicios domésticos, trabajador contratado, agente de telecomunicaciones, servicios gastronómicos en cafetería y en restaurante y productor o vendedor de artículos varios, entre otras.

Venegas García agregó que entre las tareas que sobresalen en predios yayaberos, debido a su mayor representación, lo constituye el trabajador contratado, diligencia que implica el empleo de los muchachos en diferentes negocios no estatales. Al mismo tiempo, destacó que Trinidad deviene el municipio que más jóvenes incorpora a esta opción.

De igual forma, aseveró que quienes se insertan a esta faena atesoran preocupaciones en torno a la inexistencia de un mercado mayorista para adquirir la materia prima; la falta de superación, así como la necesidad de cursos vinculados a la economía, temas jurídicos y laborales con el propósito de perfeccionar sus prestaciones.

Por su parte, explicó que para responder a estas necesidades la organización juvenil espirituana de conjunto con la Dirección de Trabajo les ha facilitado documentos legales como la Ley No. 116 y el Decreto No. 326 del Código de Trabajo, la Resolución No. 41-113 que establece el reglamento del trabajo por cuenta propia, además de la Ley No. 113 del Sistema Tributario; materiales que aprovechan los retoños para encaminarse en este mundo.