La movilización nacional continúa, expresan en Colombia

La movilización social continúa porque nuestro país requiere un cambio, enfatizó la Fecode. (Foto: PL)

Después de dos semanas de protestas contra políticas que el gobierno colombiano insiste hoy en defender pese al rechazo de millones, la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode) expresó que la movilización social continúa.

El gobierno se niega a negociar. No escucha. Básicamente quiere un comité de aplausos, manifestó la Federación tras una nueva reunión del Ejecutivo y el Comité de Paro.



Pues seguiremos en las calles, con aplausos, cacerolas, música, arengas, pacífico, pero con emoción. La movilización social continúa porque nuestro país requiere un cambio, enfatizó.



En la misma línea se pronunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organización que, al igual que Fecode, forma parte del Comité.



Orjuela precisó que el venidero 8 de diciembre tendrá lugar el gran concierto ‘Enciende tu voz, un canto por Colombia’.



El día 9 habrá un plantón en el sitio de negociación del salario mínimo (actualmente ronda los 237 dólares mensuales), pues la CUT y otras voces piden un reajuste salarial que cubra las necesidades básicas para millones de colombianos, detalló.



Asimismo, adelantó que van a realizar una toma de Bogotá el día que se vaya a votar la reforma tributaria, por considerar que esa iniciativa lesiona los intereses del pueblo.



Hasta el momento, las reuniones entre el Comité y el gobierno, concluyeron sin acuerdos.



No se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que ésta es una mesa de negociación con el Comité, declaró Orjuela.



Sigue existiendo una diferencia sobre el alcance de la mesa. Ellos hablan de unas ‘conversaciones’, mientras nosotros insistimos en la necesidad de una mesa de negociación con el Comité separada del ‘diálogo nacional’ del gobierno, detalló.



Igualmente, apuntó, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando.



Por su parte, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia y encargado de lo que el presidente colombiano, Iván Duque, denominó ‘conversación nacional’, manifestó que esa iniciativa planteada por el jefe de Estado ‘reconoce a todos los colombianos, a los que marcharon, a los que no marcharon’.



Desde el 28 de noviembre último, el Comité, los congresistas de la Bancada por la Paz y el movimiento Defendamos la Paz abogaron por iniciar un diálogo incluyente, democrático y eficaz con el Gobierno.



En su opinión, lo que Duque denominó ‘conversación nacional’, iniciada el 24 de noviembre último con diferentes sectores, no cumple con los requisitos mencionados en cuanto a forma y contenido.



Por ello, propusieron la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo, plural y diversa, con representantes de los diferentes sectores sociales articulados en el Comité, el movimiento Defendamos la Paz, la Bancada por la Paz, las asambleas y cabildos ciudadanos, las expresiones culturales y los otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado.



En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.