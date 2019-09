Lanzador Roberto Hernández puede reaparecer este sábado con los Gallos

“Me siento muy bien y con muchas ganas de lanzar”, ratificó el pitcher espirituano. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

El lanzador espirituano Roberto Hernández Navarro puede reaparecer este sábado 21 de septiembre en la Serie Nacional de Béisbol junto al equipo de Sancti Spíritus luego de permanecer alejado por lesión en su brazo de lanzar.

Lo confirmó el propio atleta “En estos momentos me encuentro sin molestias, he llevado a cabo una rigurosa preparación y también una rehabilitación. Llevo dos semanas tirando, aunque no con mucha intensidad, pero sí incrementando la cantidad de lanzamientos”

“Tuve la oportunidad de lanzar un inning con el equipo juvenil y aumenté un poco la velocidad. No hubo molestias, es posible que a partir de mañana esté con los Gallos apoyándolos, ya de hecho me dieron alta en el equipo”.

Sobre las pruebas diagnósticas que se le han practicado, Robertico explicó que hasta ahora no han arrojado resultados a los que se le pueda achacar la molestia. “Estamos esperando el resultado de la resonancia magnética que me realizaron en la capital cubana que debe salir el próximo día 23 y si hay algo, esperemos algún tratamiento, pero hasta el momento no hay molestia.

“Me siento muy bien y con muchas ganas de lanzar”, ratificó el pitcher espirituano, quien resultara el más valioso de la Serie Nacional Sub 23 y en la que su equipo ganó la medalla de oro y él en lo personal fue líder en triunfos, entradas lanzadas e impuso récord de ponches con 90.