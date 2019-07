Lava Jato es una operación convertida en partido político, según Lula

Primero, un juez no lucha contra la corrupción. Quien combate la corrupción es la policía, definió Lula.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva considera hoy que la operación anticorrupción Lava Jato se convirtió en un partido político y el exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, es un mentiroso.

‘Moro debe demostrar que es un hombre decente y entregar su teléfono celular a la Policía Federal. (Deltan, procurador) Dallagnol también. Lava Jato es una operación que se ha convertido en un partido político’, afirmó Lula durante una entrevista con el sitio Sul21, que publicó una primera parte.



Al comienzo de la conversación, el exdirigente obrero, quien cumple prisión política desde abril de 2018 por supuestos actos de corrupción, mostró interés sobre la vida política nacional, especialmente el caso del sitio The Intercept con la revelación desde el 9 de junio de ilegales mensajes que involucran al Moro y a los fiscales de la Lava Jato.



De acuerdo con las filtraciones, las promiscuas conversaciones revelan una colusión entre los agentes públicos. Los consejos que Moro dio a los fiscales procuraron siempre perjudicar al exmandatario.



Según Lula, el propósito de la articulación era lograr un proyecto de poder. ‘No fue posible golpear a Dilma (Rousseff) y dejar que Lula fuera un candidato presidencial en 2018. No cerraría. Tenían que sacar a Lula del camino. Entonces inventaron esta gran cantidad de mentiras’.



Para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), ‘estamos viviendo un momento sui generis en Brasil. Moro se está convirtiendo en un muñeco de barro…han inventado una gran mentira para ponerme aquí donde estoy y ahora tienen que pasar toda su vida contando docenas de mentiras para tratar de justificar’.



Ahora intentan transmitir a la sociedad la idea de quien critique a Moro está contra la investigación de la corrupción. Tenemos la oportunidad de actualizar este debate. Primero, un juez no lucha contra la corrupción. Quien combate la corrupción es la policía, definió Lula.