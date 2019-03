Leona Mily, operada; los médicos, optimistas (+fotos)

Mily, ya operada y todavía anestesiada, junto al equipo médico que la asistió. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles se alteró la rutina habitual en el parque zoológico provincial en Sancti Spíritus, un suceso único en la historia de la instalación estaba por ocurrir. Mily, la leona que el domingo 17 de marzo recibió un disparo para que soltara la mano de un joven que trató de acariciarla en su propia jaula, esperaba ser intervenida quirúrgicamente.

A las 9:28 a.m. comenzó la operación, pero antes fue preciso aplicar un preanestésico intramuscular, para luego desarrollar todo el procedimiento que exige este tipo de operación, la canalización de venas, colocación de sueros, medicamentos, anestésicos, incluso, otros métodos de seguridad que nunca sobran en estos casos.

Escambray siguió, minuto a minuto, el desarrollo de la operación, sin perder de vista el manejo con que los médicos realizaron su labor. Durante una hora y 45 minutos Mily estuvo expuesta a la cirugía, la cual terminó sin dificultad.

Más de una hora demoró la operación de la leona. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Ibraím Calero Herrera, doctor en Medicina Veterinaria y profesor de Cirugía en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien estuvo al frente del equipo, dijo: “Exploramos el conducto que ya presentaba una fístula, buscando el orificio de salida del proyectil de un arma calibre 45 y comprobamos que el disparo le ocasionó la pérdida de un molar. Luego, en el interior de la boca seguimos el rumbo de una perforación grande, debajo del maxilar superior del lado izquierdo y encontramos fragmentos de huesos, pero hasta ahí no había rastros de la bala”.

¿Cómo encuentran el proyectil?

Continuamos insistiendo mediante reconocimiento físico de todo el área, entonces, cuando parecía que ya no había ninguna bala alojada, nos percatamos de que, según el recorrido del proyectil, una vez que se desviara por el impacto con el molar, aparecía una inflamación en el ganglio próximo al submaxilar, decidimos realizar el corte en el lugar y allí encontramos la bala.

El proyectil que Mily estuvo alojado en el ganglio próximo al submaxilar izquierdo. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

¿Cuál será el procedimiento una vez que la leona despierte?

Se le aplicaron antibióticos de rápido efecto, en vena e intramuscular, y, luego de suturar, le suministramos analgésicos y otros medicamentos que evitan la miasis cutánea. Le recomendamos a la doctora del zoológico, Taimí Mencía, que mantenga una vigilancia estricta sobre la leona para ver la evolución, además de continuar con el uso de antibióticos orales introducidos en los alimentos.

Y sobre la alimentación, ¿qué se sugiere?

Las primeras raciones deben ser de vísceras o carnes blandas, sin huesos, para evitar lastimarse. Los leones se recuperan relativamente rápido, no olvidemos que son animales salvajes, no domésticos, aunque las secuelas de los anestésicos no las sabremos hasta que pase el tiempo.