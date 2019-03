López Obrador logra históricos niveles de aprobación en México

En la encuesta tomaron en cuenta los proyectos anunciados, la creación de la Guardia Nacional, las estancias infantiles y otras acciones del presidente. (Foto: tomada de Telesur)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), alcanzó el 78 por ciento de aprobación entre la población mexicana a cien días de iniciar su gestión, de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico El Financiero. En 25 años no se habían registrados niveles tan altos de popularidad en la Presidencia mexicana.

“Creo que vamos muy bien, así lo muestran inclusive las encuestas. Aparece una encuesta del periódico El Financiero en la que estamos contando con el apoyo, con el respaldo de la gente”, dijo AMLO este lunes en una conferencia de prensa.

“Esto es muy importante porque queremos que haya democracia y eso significa gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo; estar siempre atentos, escuchando, recogiendo los sentimientos de la gente para gobernar y cumplir con el criterio de mandar obedeciendo”, aseguró el presidente mexicano.

López Obrador recordó que en su Gobierno evalúa la posibilidad de realizar una votación revocatoria al cumplir tres años. “Ya presentamos esta iniciativa, son de las cosas que están pendientes en el Congreso, pero sí me voy a someter a la revocación de mandato. Y si no se aprueba la ley vamos a ver cómo le hacemos y de manera respetuosa, sin afectar el marco legal, como un ejercicio ciudadano, se lleva a cabo la consulta”, aseguró López Obrador.

Sobre la revocación del mandato, el medio mexicano también realizó una consulta a la población y el 80 por ciento afirmó estar a favor de que AMLO sigua con la gestión.

“Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Además, para que no nos confiemos y que no dejemos de trabajar, y que no pensemos que somos intocables y que nos eligieron por seis años, y que, aunque no demos resultados, no nos puedan quitar”, añadió el presidente mexicano.