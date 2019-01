Los espirituanos refrendan la Carta Magna

Opiniones de por qué el voto de los cubanos es por el Sí

El próximo 24 de febrero seré de los primeros en asistir a las urnas y refrendar esta nueva Constitución de la República en apoyo a la Revolución, al sistema social que los cubanos hemos escogido, por avalar un documento que me respalda y protege como trabajador y ciudadano de este país, porque ella rige el resto de las leyes y en ella está implícita el futuro de los cubanos.

Yo digo sí

Soy un joven de apenas 20 años, pero seguí paso a paso los debates alrededor del Anteproyecto de Constitución y luego los cambios y enmiendas posteriores. Algo muy importante es que se tomaron en cuenta las sugerencias de los miles de cubanos que participamos en las discusiones. La Carta Magna abarca todo lo que, a mi juicio, es de interés para los cubanos, por eso yo digo sí.

Aprobar la Constitución es un paso importante para todos los cubanos

La nueva Constitución recoge todo lo que yo esperaba y cumple con casi todas las expectativas del pueblo. Por eso pienso que los espirituanos comprendan la importancia de este paso para el hoy y el mañana de la Patria. La nueva Ley de leyes nos da derechos, pero también deberes y es la que regirá por mucho tiempo nuestro sistema social en construcción. Vamos a dar un sí por Cuba y por nuestro bienestar el próximo 24 de febrero.

Voto porque siempre viví del lado de la Revolución

Soy una anciana que gozo de privilegios porque tengo asegurada una vejez con calidad de vida. Desde siempre estuve al lado de la Revolución. Yo digo sí porque ante cualquier circunstancia me puedo apoyar en un documento legal que me protege y creo que la mayoría de los cubanos piensa como yo. Ese documento nos hace más fuertes, me asegura una vida libre de miedos y un envejecimiento respaldado por derechos que no caducan.