Los Gallitos pican primero en finalísima de la sub 23 de béisbol

Adrián Belfast y Loidel Rodríguez fueron los protagonistas de la victoria. Fotos: Radio Sancti Spíritus

Con un certero pitcheo del zurdo Adrián Belfast y una oportunísima ofensiva que incluyó dos cuadrangulares, Sancti Spíritus le ganó 7-3 a Cienfuegos y salió delante en la finalísima de la Sexta Serie Nacional sub 23 de béisbol.

Todo parecía estar en su contra: desde el cansancio de un largo viaje de retorno de Santiago de Cuba en la jornada anterior hasta la imposibilidad de contar con sus mejores abridores, pero Los Gallitos de Eriel se repusieron a las adversidades y respondieron ante un público que protagonizó el mayor llenado de la campaña.

Los sureños marcaron en la misma entrada inicial su primera carrera ante Belfast, pero los locales reaccionaron en el cierre de ese inning al anotar dos veces frente al abridor y perdedor Bárbaro Herrera, ante quien tomaron ventaja al marcarle seis carreras con diez hits en solo dos capítulos, incluido cuadrangular de tres carreras del receptor Loidel Rodríguez.

“Salí a pegarle bien a la bola desde que entré al terreno de juego y salió la conexión sobre una curva, fue casi la victoria porque se abrió el partido y Belfast pudo hacer mejor su pitcheo y más tranquilo”, dijo el máscara espirituano.

Así mismo fue. El zurdo, de procedencia habanera, comenzó a caminar los ining hasta completar seis y dos tercios, con dos carreras limpias, seis hits, cuatro ponches y cuatro boletos.

“Esta es mi primera victoria en play off y significa mucho para mí, —dijo— es mi primer campeonato, me basé en tratar de estar siempre ecuánime, bien controlado, encima de los conteos, al principio si sentí un poco de ansiedad pero poco a poco fui tomando el ritmo del partido para que las cosas salieran bien, me enfoqué bien en los mejores bateadores en momentos importantes para dar el cero y levantar el ánimo del equipo”.

El respaldo ofensivo sumó 13 hits, con cuadrangular además de Rodolexis Moreno, mientras desde el box el derecho José Félix Castillo, terminó el encuentro en dos y dos tercios, con una carrera, un hit, un ponche.

Tanto en la semifinal como en la final, los espirituanos han contado con la bujía del jardinero Geisel Cepeda: “El equipo se ve muy motivado, con garra y entrega en cada partido, sentimos un poco de cansancio por el viaje largo, pero supimos seguir y ganar el juego”

Para el manager Eriel Sánchez solo se ha logrado un escalón: “Para nadie es un secreto que para hoy teníamos una disyuntiva con el pitcher abridor, tengo que reconocer la disposición de Belfast, desde que vio la oportunidad de lanzar ante la ausencia de Roberto, —que la debemos ver como la oportunidad de que una de nuestras figuras esté en el equipo nacional— él me dijo profe, en el primer partido voy a abrir y pienso tirar sobre los seis inings, confíe en mí que voy a hacer el trabajo”.

“Creo que la clave de este éxito ha sido la disposición del equipo completo que no se metió en la cabeza de que nos hacía falta un día más para descansar —dijo Eriel—, de que no teníamos pitcheo, desde el primer momento le he impregnado que se den a respetar, que salgan al terreno a buscar lo de ellos y que no hay ningún obstáculo que no sean ellos mismos, o sea que si quieren, pueden”.

El segundo partido de la final será mañana desde las dos de la tarde en el estadio “José Antonio Huelga”, un juego para el que Eriel adelantó la posibilidad de que el abridor sea Ariel Zerquera.