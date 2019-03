Lula: La única lucha que se pierde es la que nunca se hace

Neudicleia de Oliveira, miembro de la Vigilia Lula Libre. (Foto: PL)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llama este ocho de marzo a sus compatriotas a erguir la cabeza, a resistir porque la única lucha que se pierde es la que nunca se hace. Así lo afirmó la dirigente del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en protugués) y miembro de la Vigilia Lula Libre, Neudicleia de Oliveira, tras visitar al exmandatario en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.



La visita marcó el primer encuentro de Lula con un integrante de la Vigilia que desde el 7 de abril resiste en defensa de su libertad.



De Oliveira reconoció que aunque recientemente perdió a uno de sus seis nietos, el exdirigente obrero no manifiesta ser ‘un hombre triste, sino indignado por una injusticia que no afecta solo a él, sino al pueblo brasileño. Está muy molesto, pero no desanimado’.



Como salió en el velorio de su nieto Arthur de cabeza erguida, él nos pide que no bajemos la cabeza, necesitamos resistir, indicó la dirigente del MAB.



Ante miembros de la Vigilia, denunció a los responsables de la prisión política de Lula, que tuvo como telón de fondo impedir su regreso a la presidencia. ‘Necesitamos denunciar esta farsa del Poder Judicial y mostrar la mentira del (exjuez Sérgio) Moro, (jurista Deltan Martinazzo) Dallagnol y Red Globo’, agregó.



Inventaron un crimen que no cometió, una invención basada en la convicción y no en hechos. Lula parafraseó: ‘la única lucha que la gente pierde es la lucha que la gente no hace’.



Según de Oliveira, el exlíder metalúrgico reforzó la importancia estratégica de los movimientos sociales en este período de resistencia y en el liderazgo del enfrentamiento a los retrocesos impuestos por el Gobierno de Jair Bolsonaro.



Lula señaló que son los movimientos populares los que mantienen la defensa de la soberanía brasileña y ‘tenemos que continuar en la lucha para impedir que Brasil caiga de rodillas ante Estados Unidos, como defiende el actual gobierno fascista’.



Una vez más el exgobernante agradeció por la resistencia de aquellos que están en Curitiba desde el 7 de abril luchando por su libertad.



Esa Vigilia es lo que lo mantiene vivo dentro de la Policía Federal y es nuestra tarea reproducirla en todos los rincones de Brasil, manifestó la integrante de Vigilia.



Así como el exjefe de Estado entró de cabeza erguida en el funeral de su nieto, ‘vamos a sacarlo de cabeza erguida y traerlo al espacio de resistencia’, remarcó De Oliveira.



Desde abril, Lula permanece preso tras ser penado a 12 años y un mes de cárcel en segunda instancia, en un caso de presuntos hechos de corrupción.



En febrero fue objeto de una segunda condena en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.