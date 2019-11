Lula: vamos a hacer cambios muchos más profundos en Brasil

Lula en su primer discurso ante el Partido de los Trabajadores (PT). (Foto: PL)

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien salió en libertad el 8 de noviembre tras cumplir 580 días de prisión política, afirmó este 14 de noviembre que hará cambios profundos en Brasil.

En su primer discurso ante el Partido de los Trabajadores (PT), el exdirigente obrero dijo a los militantes en Salvador, capital del nordestino estado de Bahía, que deben estar orgullosos de la historia del partido y envió un contundente mensaje: ‘vamos a hacer cambios muchos más profundos en este país’.



Lula habló en Brasilia en la apertura de la reunión del Ejecutivo Nacional del PT y el tono del discurso fue una dura crítica a las élites del país, que ‘no quieren ver negros en el universo’, que desan condenar a la gente a no tener acceso a la salud y quieren destruir el país.



Señaló que la operación anticorrupción Lava Jato ‘fue el juicio de las élites de mi mandato’, que los ricos quieren cerrar el PT, excluyéndolo de la vida política del país, pero que el partido ganará de nuevo y volverá al poder.



Admitió que salió de la cárcel ‘más humano’, un hombre mejor. Insistió en que es ‘el resultado de la conciencia política de la clase obrera de este país’.



El expresidente se reunió ayer en Sao Paulo por primera vez con miembros del Comité Lula libre, en el Instituto Lula. Dedicó gran parte de su discurso a agradecer la solidaridad y el trabajo de todos los comités esparcidos por Brasil y el mundo.



Reafirmó que no quiere centrarse en el odio, sino en el futuro del país. ‘Nadie puede devolverme los 580 días que pasé en prisión. Y para un hombre de 74 años, 580 días equivalen a años de vida de un joven. Pero no quiero apegarme al odio’.



Estimó en que ‘la gente de este país está siendo perjudicada más que yo, están perdiendo derechos, están perdiendo puestos de trabajo, están perdiendo salarios, están perdiendo dignidad’.



Reiteró que la lucha es el único camino hacia la victoria y se puso a disposición de los brasileños: ‘Soy un instrumento para las conquistas de nuestro pueblo’, remarcó.