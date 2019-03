May admite falta de apoyo para un tercer voto sobre el Brexit

May advirtió, no obstante, que seguirá intentando conseguir el respaldo de sus correligionarios en el transcurso de la semana.

La primera ministra Theresa May admitió este 25 de marzo no contar con el apoyo suficiente para presentar por tercera vez al Parlamento su acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Durante una intervención este lunes en la Cámara de los Comunes, May advirtió, no obstante, que seguirá intentando conseguir el respaldo de sus correligionarios en el transcurso de la semana.

También adelantó que el Gobierno se opondrá a los intentos del Parlamento de votar mañana una serie de enmiendas para hacerse con el control de la salida del país de la UE, inicialmente pactada para el 29 de marzo.

La realidad es que si la Cámara Baja no aprueba el acuerdo esta semana, y no está preparada para una salida sin acuerdo, tendremos que buscar un aplazamiento aún más largo, recalcó May.

La semana pasada, la alianza europea accedió a prorrogar la ruptura hasta el 22 de mayo, a condición de que el Parlamento británico apruebe antes del viernes el pacto negociado por la gobernante conservadora.

En caso contrario, la fecha se acortaría hasta el 12 de abril, cuando el Reino Unido deberá decidir entre si solicita un nuevo aplazamiento, abandona la UE sin acuerdo, o desiste del todo Brexit, como se conoce la decisión de los británicos de romper con el bloque.

Pero si esta Cámara de los Comunes respalda el plan del Gobierno, podríamos estar fuera de la UE en menos de dos meses, sin necesidad de otra prórroga, ni amenazas para el Brexit o riesgos de que no haya un acuerdo, aseveró May.

El líder de la oposición en el Parlamento, Jeremy Corbyn, consideró, sin embargo, que la forma en que el Gobierno ha manejado la ruptura con el bloque europeo es una ‘vergüenza nacional’.

Es hora de que el Parlamento se haga cargo, aseveró el veterano político laborista, tras exhortar a la primera ministra a reconocer que su acuerdo ‘está muerto’.