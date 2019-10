Yo no me rindo tan fácil y estoy herido, pero no me conformo”, asegura el mánager. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Para Sancti Spíritus los ecos de la Serie Nacional número 59 ya se apagan, aunque algunos gallos los revivan al incluirse en varios elencos como refuerzos para la segunda fase.

Eso incluso parece contradictorio, por ser el equipo que más refuerzos aportó aun cuando quedó en el octavo puesto, después de un bronce impensado en la anterior campaña. En medio del fuego cruzado que lo cocina en la hoguera de las críticas, José Raúl Delgado Diez todavía no encuentra todas las respuestas y tiene atorado en la garganta un nudo que le sale por los ojos húmedos.

“Aún me siento insatisfecho, no me gusta retroceder, independientemente de que algunos valoran la actuación como positiva, para mí no lo fue y mucho más si tenemos en cuenta cómo comenzó el equipo y cómo terminó”.

¿Por qué se desinflaron?

Todo nos salía bien al principio, pero había un problema con los abridores, creo que la suerte nos ayudó, fue transcurriendo el campeonato y comenzaron a aparecer las dificultades al punto de terminar con solo dos abridores; con eso en los finales no hay quien eche para alante. Tuvimos que inventar, como poner relevistas a abrir, y los inventos en la pelota es difícil que te den resultado.

¿Será que te trazaste una meta muy alta para el equipo que tienes?

Siempre me trazo metas altas, si hoy salto 2 metros, mañana aspiro a 2.50, el día que haga lo contrario no dirijo, aunque pude haberme equivocado como cualquiera en mi pronóstico.

¿Por qué cuesta tanto que anoten desde segunda con un hit?

Cuando tú juegas pelota tienes que prepararte para las situaciones y yo digo que uno de los problemas grandes que tenemos es ese, que no nos preparamos, sé que la gente cuestiona que si lo mandas o lo paras en tercera, a mí me enseñaron que tienes que llevar a la mente que está decidiendo otra persona por ti; cuando yo jugaba y salía para una base era porque sabía que podía llegar, ahora hay muchos atletas que se acomodan.

¿Se acomodaron los Gallos?

No, como tampoco creo que sean cobardes como dicen algunos; ¿que se presionan?, es posible.

¿Terminaron cansados?

No lo creo, en un juego se bateó; en otro, no; en otro se volvió a batear, lo que nos pasó a nosotros no fue por cansancio.

Y entonces, ¿qué fue?

Quisiera que alguien me lo explique. No le voy a echar a nadie, pero Pedrito es uno de nuestros mejores pitchers y no estuvo a la altura y eso es normal porque les pasa a otros. Estoy contento por la disposición que tenía, todo el mundo sabe que Villa Clara siempre ha sido difícil para nosotros, pero ya veníamos arrastrando problemas desde mucho antes de esa barrida ante los villaclareños.

¿No te extraña que tu equipo sea el que más refuerzos aportó?

Eso da la medida de que tenemos buenos peloteros, quizás ahora estén mejor y se vea que Pedrito con Industriales gane seis o siete juegos y lo cuestionen, pero yo lo veo como que aquí no le salieron bien las cosas.

Muchos cuestionaron la imagen de hombre derrotado que trasmitiste sentado en el banco en Matanzas.

Mucha gente me lo ha dicho, que si estaba con un pie en alto. El problema fue que allá me dieron un golpe en la rodilla a la entrada del dugout y no podía plantar el pie, incluso el último día no salí a discutir las reglas. Pero no era rostro de derrota, el que no está en este mundo no sabe… Estaba encendido, para no decirte la palabra que de verdad lleva.

Quizás la afición esperaba que le insuflaras más ánimo a los atletas.

Eso no me faltó, y toda la dirección nos reuníamos con ellos de manera constante, puedes llamar pelotero por pelotero y preguntarle a cuál José Raúl no lo animó.

Parte del público se decepcionó.

Lo sé, pero solo pedimos que apoyen al equipo, nadie sale al terreno a hacer las cosas mal; si resbalamos un poquito, el público contribuye a que el equipo siga barranca abajo porque no lo apoya y hasta los peloteros hablan de eso; no ocurre así en el Latino.

Dicen que pediste la renuncia.

Yo no me rindo tan fácil y estoy herido, pero no me conformo. Hay que trabajar con los lanzadores y en otras cosas; el equipo que no da jonrones es difícil que gane, hay que mejorar los corridos de las bases, el toque… Tampoco me estoy anunciando como director porque eso no lo decido yo, pero si no me botan, voy a estar aquí.