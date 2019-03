Médicos cubanos jamás podrán ser difamados, afirma Díaz-Canel

De acuerdo con Díaz-Canel, constituye un crimen alimentar la guerra de odio que el senador republicano por Florida Marco Rubio libra contra Cuba y Venezuela. (Foto: ACN)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este 19 de marzo que los médicos de la isla jamás podrán ser difamados, por su labor humanista en diversas partes del planeta.

El jefe de Estado respondió así a un artículo publicado el 17 de marzo por el periodista Nicholas Casey en el diario The New York Times, en el que se señala que galenos cubanos presentes en Venezuela fueron supuestamente utilizados para presionar a pacientes en el voto a favor del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 20 de mayo pasado.



‘Médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama ‘oscuros rincones del mundo’, desmienten al NYT y a su reportero Casey’, precisó en su cuenta en Twitter, en la cual tienen 109 mil seguidores.



De acuerdo con Díaz-Canel, constituye un crimen alimentar la guerra de odio que el senador republicano por Florida Marco Rubio libra contra Cuba y Venezuela.



Rubio ha sido uno de los políticos estadounidenses más activos en la cruzada que Washington lidera para tratar de imponer un cambio de régimen en el país sudamericano.



El artículo de The New York Times generó en las últimas horas un fuerte rechazo en la mayor de las Antillas, conocida en el mundo por su solidaridad, en particular la de sus profesionales de la salud.



El ministro de Salud, José Ángel Portal, subrayó que ningún verdadero médico cubano niega el servicio y mucho menos arriesga la vida de un paciente para lograr fines políticos.



Portal recordó que durante 55 años, la isla ha brindado cooperación sanitaria en más de 120 países, donde han estado unos 400 mil trabajadores de la salud.