Niegan a Venezuela nombrar protector en embajada de Washington

Estados Unidos persiste hoy en la violación de la Convención de Viena al negar a Venezuela la posibilidad de nombrar a Turquía como Estado protector de su embajada en Washington, denunció el canciller Jorge Arreaza.

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas el pasado mes de enero por la vinculación de la Casa Blanca con el golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, y la salida de los diplomáticos venezolanos de territorio estadounidense, se desató una ola de acciones para invadir la sede diplomática, recalcó el ministro.



‘La respuesta de las autoridades de Estados Unidos fue no aceptamos tener un acuerdo de protección que contemple los archivos, los bienes, los edificios de Venezuela, porque esos bienes no son del Gobierno de Nicolás Maduro’, advirtió Arreaza en rueda de prensa.



En ese sentido, el titular de Relaciones Exteriores aseveró que con esa decisión, los venezolanos residentes en la nación norteña no cuentan con la protección de la embajada, acción similar ocurre con los estadounidenses presentes en el país sudamericano.



‘Estados Unidos se niega y por eso los ciudadanos con doble nacionalidad o estadounidense que vivan en Venezuela no tendrán protección de su Gobierno aquí, ni los venezolanos tendrán protección en el territorio estadounidense’, enfatizó el jefe de la diplomacia.



Asimismo, Arreaza recordó que Washington nombró a Suiza Estado protector de su embajada en la nación bolivariana .



La decisión de Venezuela de designar a Turquía como país protector -instancia establecida en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, vigente desde 1961-, se decretó luego de que en mayo las autoridades policiales norteamericanas ingresaran ilegalmente a su embajada.



En esa ocasión fueron arrestados de manera arbitraria un grupo de activistas estadounidenses que protegían la sede diplomática.