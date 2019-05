Otra soberbia actuación del lanzador espirituano Roberto Hernández

Robertico lanzó las nueve entradas completas con una espesa lechada, la segunda que propina en la campaña. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

Con otra soberbia actuación de Roberto Hernández Navarro, Sancti Spíritus dispuso de Camagüey con pizarra de 9-0 en partido efectuado en el estadio José Antonio Huelga, el primero del cotejo de cuatro entre ambos elencos e inicio de la antepenúltima subserie de la fase regular en la Sexta Serie Nacional de Béisbol Sub 23.

Robertico, el muchacho que el pasado diez de mayo protagonizó el primer cero hit-cero carreras de la campaña, lanzó las nueve entradas completas con una espesa lechada, la segunda que propina en la campaña, de solo tres hits, cuatro boletos y once ponches.

De tal suerte, se ratificó como líder en victorias de la justa con seis y en ponches con 67, a solo siete del récord para este tipo de campaña en poder del villaclareño Yosbel Zulueta que es de 74; bajó a 1.07 su pcl (tercero con seis limpias en 50.1 innings) y bateo contrario de 160.

“El trabajo está saliendo bien, he mejorado el control en relación con la anterior salida; hoy estuve encima de la zona, con buena velocidad y buen rompimiento, pienso seguir así, sé que estoy cerca de romper el récord de ponches, porque llevo los números en todos los campeonatos, pero eso no me presiona”.

Otro que se destacó en el partido fue Rodolexis Moreno, quien ostenta el liderazgo de bateo con 431 y de hits con 44, además de 28 carreras anotadas: “Me preparé muy bien para la campaña, el equipo está muy bien preparado y de ahora para alante lo haremos mejor para poder clasificar. Sé que estoy liderando los hits, estoy dando uno o dos por partido, también tengo las habilidades que me han enseñado para correr fuerte de home a primera y para robar bases”.

Por los ganadores el receptor Loidel Rodríguez la votó de cuadrangular para impulsar tres carreras.

Lázaro Fernández y Alejandro Rojas, con par de imparables cada uno, también sobresalieron en el choque. Como nota distintiva el partido se jugó sin errores.

Este martes las acciones se trasladan hacia Yaguajay donde se jugará en el “Luis Torres” de ese municipio a partir de las dos de la tarde.

Los espirituanos con 15 victorias y 10 derrotas están urgidos de ganar para no alejarse demasiado de la cima del grupo C que ocupa Ciego de Ávila (16-8), y del cual se encuentran separados a juego y medio, pues los de la piña sellaron ante Las Tunas un encuentro que van ganando 1-0 en el séptimo.

Un poco más alejados en la tabla se encuentran Camagüey (10- 15) a 6.5, y Las Tunas (8-16) a 8 juegos completos.

A la fase semifinal de ambas zonas (occidental y oriental) solo acceden los líderes de grupo, que jugarán tres partidos al mejor en tres. Luego los ganadores se medirán por el título en cinco partidos al mejor en tres.