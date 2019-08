Padura defiende carácter humanitario de médicos cubanos en Brasil

Los médicos cubanos atendieron en el último lustro a más de 113 millones de pacientes brasileños. (Foto: PL)

El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Nacional de Literatura 2012, defendió el carácter humanitario de la presencia de sus conterráneos en el programa Más Médicos que atendieron en el último lustro a más de 113 millones de pacientes brasileños.

‘Creo que las asociaciones e intercambios entre Brasil y Cuba están siendo beneficiosos para ambos países’, dijo Padura durante una entrevista con la revista Fórum.



Para el autor de El hombre que amaba a los perros (2009), cuando un médico cubano llega a una comunidad perdida en un estado, donde no hay médicos brasileños, tenemos un importante acto humanitario.



Remarcó que ‘quienes niegan esto están rechazando pruebas tan claras contra las cuales no hay discusión. Por otro lado, Brasil ha estado haciendo proyectos económicos en Cuba que ayudan a nuestro país, pero que también benefician a Brasil’.



Padura detalló nuevamente que los médicos cubanos que colaboraron en Brasil generaron ‘un recurso que Cuba utiliza en sus proyectos sociales y las inversiones brasileñas allí significan un capital que regresa aquí. Y creo que ver solo el lado político de una relación social y económica es una visión reduccionista de una realidad que es mucho más compleja’.



Invitado por la editorial brasileña Boitempo, el escritor, ensayista y periodista cubano tuvo un amplio programa de presentaciones en Brasil, entre ellos, el encuentro denominado Escribir a Tiempo, en Sao Pablo.



El encuentro fue conducido por Ricardo Lísias, escritor brasileño que ostenta los premios Jabuti 2008 y Sao Paulo de Literatura en 2010.



Durante la presentación de su libro La Transparencia del Tiempo, ante un numeroso público, con la presencia del cónsul cubano Pedro Monzón y otros diplomáticos de la isla, Padura respondió preguntas claves que no pueden faltar a la hora de escribir sus novelas: ¿por qué y qué escribo?, ¿cuál es el objetivo que me planteo conseguir en mi obra?, ¿por qué quiero contarla y qué quiero contar?