Participación ciudadana favorece control de precios

Meisi Bolaños expresó que estas son medidas que benefician a la mayoría.

En correspondencia con el llamado de las máximas autoridades del país a adoptar medidas para garantizar la capacidad de compra del salario a partir del incremento del sueldo en el sector presupuestado, comenzó con prontitud en Cuba el observatorio y control de los precios.

Meisi Bolaños, titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), explicó en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, que el aumento de los ingresos no logra el efecto deseado si a la par se incrementa el costo de productos, bienes y servicios primordiales para satisfacer las necesidades personales y de la familia.

Destacó que como se ha insistido en diversos escenarios, resulta vital también impulsar las producciones, en aras de que los trabajadores encuentren respuesta a sus demandas, y una mayor posesión de dinero esté acompañada de una oferta estable y variada.

La titular insistió en que no se justifica un incremento de precios pues no existe un aumento del costo de materias primas ni de suministros, y que toda acción en este sentido está marcada por razones subjetivas, lo cual no se puede permitir.

Señaló que cada entidad y organismo debe observar cómo se comportan los precios correspondientes a su actividad para corregir lo que sea necesario, además, sentenció, se precisa regular los costos de los productos y servicios para evitar que sean abusivos, por ejemplo la carne de cerdo en la capital que llegó a 70 pesos la libra.

Hay que ir a un convencimiento de los vendedores, a un análisis, pues la utilidad a veces es excesiva, aseveró.

Bolaños comentó que se emplea en el país el índice de precios al consumidor, un instrumento que se utiliza en varios países por los gobiernos y que permite apreciar el comportamiento de este indicador tanto en el sector no estatal como en el no estatal.

La Ministra mencionó que también se ha abierto un frente muy importante, y que es la participación activa de la ciudadanía en la denuncia de irregularidades, lo cual ha favorecido el proceso.

Las personas realizan valoraciones, quejas, sugerencias, sobre todo vinculadas a los alimentos y el servicio de transporte privado, este último el más referido y sobre el que con más premura se trabaja por parte de los gobiernos, afirmó.

Bolaños expresó que estas son medidas que benefician a la mayoría y sentenció que ya hacía falta comenzar a hablar del tema precios con la población.

Recientemente se emitió la Resolución 302 del MFP, la cual establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal, no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población.

El texto ratifica la facultad de los presidentes de los consejos de la administración provincial y del municipio especial Isla de la Juventud, así como de los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por todas estas figuras mencionadas anteriormente en sus respectivos territorios.

De igual manera dota de tal autoridad a los presidentes de los consejos de la administración municipales y los jefes de las administraciones locales de los municipios de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

A finales del pasado mes de junio el Gobierno cubano aprobó un grupo de medidas para impulsar la economía nacional, entre ellas el incremento salarial a un millón 470 mil 736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, con un costo estimado anual de siete mil 050 millones de pesos.

Regulaciones de precios no son arbitrarias

Las recientes regulaciones a los precios de productos y servicios de alta demanda no son arbitrarias, sino que responden a estudios sobre su comportamiento en meses anteriores y condiciones de índole territorial, afirmó Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios de la Isla.

Al intervenir en el espacio televisivo Mesa Redonda, aclaró que las medidas se adoptan acorde a la capacidad económica de cada territorio, por lo que pueden existir diferentes precios tope para una misma gama de productos en distintos municipios.

Se tuvieron en cuenta además estudios realizados sobre su disponibilidad en

la red minorista, afirmó Rodríguez Ruiz.

Señaló que la mayoría de los productos a los que se les fijó el precio máximo son denominados “listos para la venta”, como refrescos y cervezas, que no requieren de ningún grado de elaboración por el vendedor.

La viceministra destacó el papel de los observatorios de precios creados en los municipios para evaluar los costos de cada producto, así como la necesidad de motivar a los trabajadores por cuenta propia y a quienes laboran bajo otras formas de gestión a observar y cumplir estas normas.

Rodríguez Ruiz llamó a fomentar la cultura de la exigencia, no solo sobre los precios, sino también en el servicio que acompaña cada venta.

Respecto a las diferencias entre los costos de los mismos productos en diferentes tipos de establecimientos, dijo que se valoraron las condiciones en las que se ofrecen los servicios y que dotan a la gastronomía, por ejemplo, de un valor agregado.

Al proteger los precios estamos cuidando el poder adquisitivo de los cubanos y consolidando las medidas que toma el país en beneficio de la población, como el aumento salarial al sector presupuestado, aseguró.

Entre las provincias donde se aprobaron tales medidas se encuentran Camagüey, Mayabeque, Las Tunas, Sancti Spíritus, Granma, Matanzas, Pinar del Río y La Habana.