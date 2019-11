Patente morosa, por ausencia del interesado

Yoandy López Marcilla, trabajador por cuenta propia residente en la calle Subplanta 2, No.10 A, Fomento, remitió a nuestra columna una queja relativa a la morosidad en la aprobación de su solicitud para la aprobación de una patente distinta a la que poseía desde hace años.

“Como parte de un reordenamiento de mi trabajo por cuenta propia me vi en la necesidad de hacer un cambio de patente, luego de un llamado de atención por efectuar una labor que no era la que se me había autorizado. Los trámites los comencé al momento de ser requerido; me dirigí a la ONAT del municipio, donde fui atendido sin trabas ni demoras, solicité mi licencia sanitaria y a los dos días fui visitado por la inspectora de Higiene; enseguida obtuve la licencia”, relata el lector.

Según refería, también fue atendido en las oficinas de Trabajo y Seguridad Social de su territorio, donde le informaron que el tipo de patente solicitada por él (panadero-dulcero) era aprobada por el Consejo de Administración Municipal, y que de allí le visitarían.

“Hice la solicitud a mediados de julio y hasta le fecha no he recibido notificación alguna. A principios de este mes me acerqué a las oficinas de Trabajo para conocer la situación de mi proceso y me dijeron que en las vacaciones dicho Consejo no se había reunido para aprobar patentes”, apuntaba en la segunda mitad de septiembre.

Yoandy aseguraba que su familia depende de sus ingresos, y que debe aportar una cuota por un crédito solicitado en el Banco para mejorar las condiciones de su labor como cuentapropista, el cual le fue aprobado atendiendo a su capacidad de pago. “Estoy a la espera de una documentación que haga de mi trabajo un aporte legal a mi economía y a la del país”, escribía, tras cuestionar la demora.

Cuando esta publicación contactó por la vía telefónica con Norbelio Guerra Angulo, vicepresidente del Órgano de la Administración en Fomento, ya el trámite del remitente había sido atendido, con la aprobación de la patente para su desempeño como panadero-dulcero el 23 de septiembre y la entrega, al día siguiente, de la misma y del carné de trabajador por cuenta propia debidamente actualizado.

“Realmente el plazo se fue por encima de los 30 días establecidos, ya que el Grupo Multidisciplinario encargado de esa función no pudo analizar su caso el 22 de agosto, debido a que en dos ocasiones acudieron a su domicilio y él se encontraba ausente, por lo que no fue posible consumar la visita de control”, explicó Guerra Angulo.

Precisó que la solicitud oficial fue realizada por él en fecha 23 de julio, y lamentó que el interesado no se hubiera acercado a las oficinas de Gobierno para conocer la razón de la demora. Tampoco consta, dijo, que haya sido atendido en las Oficinas de Trabajo y Seguridad Social con ese fin, lo cual se contradice con lo planteado por el lector. Al parecer, nuevamente falla la comunicación, tan determinante en los tiempos que corren.