Pedrito cumple su sueño azul

Vamos a estar con la camiseta de Industriales, pero con la de Sancti Spíritus en el corazón, expresó el Lanzador de los Gallos. (Foto: Ismael Francisco)

Está en medio de la sala de su casa. De un lado tiene la medalla de bronce, (al menos simbólica porque física aún no se la han entregado) que él ayudó a ganar para sus Gallos en la temporada pasada. Del otro, el cumplimiento de un sueño infantil: jugar con Industriales en rol de refuerzo, aunque tuvo una campaña para olvidar con solo dos victorias y 6.70 pcl.

Entonces Pedro Álvarez se siente, dice él, con una felicidad a medias, pero accede a responder las preguntas que más de un espirituano se hizo cada vez que buscó y no encontró en el box al Pedrito que enardeció tribunas y ganó los juegos duros, los buenos.

“De sorprenderme sí me sorprendió, aunque en el fondo siempre tuve la esperanza de que si algún equipo me iba a pedir ese iba a ser Industriales porque Anglada me había visto en todo el transcurso del equipo Cuba. Estoy feliz en parte porque me pidió un elenco con el que siempre me ha gustado jugar, pero estoy triste por mis compañeros y la dirección de mi equipo que se quedaron sin jugar en la segunda etapa. Estoy insatisfecho porque di lo mejor de mí, pero no me salieron bien las cosas para que mi equipo clasificara”.

¿Anglada te habló de la posibilidad de pedirte?

No, él no habló conmigo, pero yo sabía que me pediría; este año uno de los mejores juegos que lancé fue vs Industriales en el Latino.

¿Te enteraste de la elección en el programa?

No estaba viendo el programa ni quería verlo porque no tenía la certeza de que iban a pedirme, después me llaman y me dicen: “felicidades”, y digo: ¿Por qué? Entonces me respondieron: “porque te pidió Industriales”, pensé que era un amigo para jaranear un rato, pero ya después me llamaron varias personas y me puse super contento; llamé a mis padres que estaban llorando. Llamé a Anglada al otro día y le di las gracias por haber confiado en mí, y lo único que me dijo fue que no lo hiciera quedar mal, a lo que le respondí: “tranquilo, no lo voy a hacer quedar mal.

Entonces, ¿cumples tu sueño?

Ya he dicho que desde pequeño era el equipo que más veía porque es el que más ponen por televisión y me gustó, me encantó su forma de jugar, la forma de ir al terreno.

¿A qué le achacas tu mala campaña?

Estuve desde enero entrenando para relevista del equipo Cuba, después cuando paso a abridor los primeros innings salía bien porque era para lo que había entrenado, pero ya a partir del tercero o el cuarto me conectaban con facilidad, tenía las ganas de salir bien pero las cosas no se dieron, son momentos difíciles por los que pasa un atleta, la cuestión es saber recuperarse. Me siento en deuda con mi provincia porque, como tu dijiste, creo que si al menos hubiera ganado un juego o dos más, ni siquiera hubiéramos ido a comodines. Pude haber aportado más, pero tampoco me declaro culpable porque en un equipo de 40 atletas todos somos responsables. Me siento muy triste por eso, pero la vida es así, el año pasado aporté para que el equipo clasificara, esta vez no fue así. Ahora el objetivo es reincorporarme para trazarme nuevas metas.

¿Llegó Pedro Álvarez cansado a la Serie?

Me sentía físicamente bien, además tenía a Juan De Dios que era mi entrenador aquí y allá en el Cuba y también a Ismel que me entrenaban todo el tiempo. Al principio no tenía la velocidad habitual pero en las últimas salidas estaba un poco más duro, además en la Serie Nacional hay lanzadores con 83-84 millas que también sacan outs. Ahora espero dar lo mejor de mí en La Habana, quiero ser campeón con ellos, pero llevo a mi equipo los Gallos donde quiera que esté.

¿No te preocupa que muchos piensen que de manera interna te convino la no clasificación de los Gallos para poder cumplir tu sueño?

Eso nunca lo haría yo en mi vida, mi provincia y mi dignidad valen más que cualquier sueño, ahora voy a entrenar fuerte porque voy a Industriales a ganar, no voy a perder y si pierdo, perdí. Además tengo que mejorar porque quiero volver al equipo Cuba, es muy rico cuando tienes las cuatro letras en el pecho y escuchas cantar tu himno en otro país.

Hay quienes piensan que llegar al Cuba tan rápido te pudo haber “mareado” un poco y pensar que llegaste ya a la cúspide.

Hay gente que dice que lo difícil es mantenerse, yo soy de los que digo que llegar es lo más difícil. Me tocó quedarme fuera del Premier, pero eso es una motivación más para entrenar más fuerte y seguir adelante y no me mareo, tengo muy claro lo que quiero hacer en mi vida y no me voy a creer cosas porque llegué; sigo siendo la misma persona humilde, cada cual tiene su talento solo que el mío se ve más porque salgo por televisión, pero hay mil médicos, por ejemplo, que son talentosos y no los conoces sino te enfermas.

También muchos piensan que te desconcentras porque te preocupas más por cómo te ve el público

Mira, como muchos pudieron ver, este fue el año que más calmado lancé y no me salieron bien las cosas. Eso no me saca de concentración, aparte lo que hago es gozar, cuando lancé en el Latino salió en Internet que me metí con el público y le dije: “aquí estoy yo”, pero gané, o sea, que intenté cambiar mi forma para complacer a mucha gente y me estaba dando cuenta de que no me estaba complaciendo a mí. Me di cuenta de que el público te quiere cuando estás bien, cuando estás mal, no te apoya, por ejemplo en esta Serie mucha gente me criticó, no me aplaudían igual, eso me enseña que, aunque me debo a ellos, no tienes que jugar para el público, sino para tu equipo, tu familia, que tienes que hacer tu trabajo y jugar pelota. El año pasado mi teléfono no paraba de sonar de mis amigos diciendo que qué bueno yo era, esta vez me llamaron tres personas que no voy a decir sus nombres porque creo que no está bien, esas cosas uno las va aprendiendo con la vida.

¿Entonces funcionas mejor cuando eres un ciclón en el box?

Creo que sí, ya incluso tengo mi apodo de El ciclón de Santana; creo que con Industriales voy a hacer el mismo que era antes, voy a caminar, a luchar mi juego, a meterme con los bateadores como siempre hice porque así es como siempre salgo al box.

Para mucha gente no te cuidas bien fuera del estadio: paseos, cervezas…

Lo hago y lo voy a seguir haciendo, aunque la gente siempre habla de más. Que escogí ser pelotero y tengo que cuidarme un poco más puede ser verdad, pero también tengo que disfrutar porque la vida pasa una sola vez y solo tengo 24 años, tengo la suerte de que la gente me reconozcan y de disfrutar con mis amigos. Lo de las niñas, las fotos, los autógrafos, es normal como otro joven cualquiera, me admiran y eso es bonito, sobre todo cuando los niños dicen: “mamá quiero ser como Pedrito, quiero pelarme como Pedrito”, voy a seguir haciendo mi vida.

¿El hecho de estar ahora con Industriales te puede quitar seguidores en Sancti Spíritus?

Estamos Cepeda, Duardo y yo. A los espirituanos le decimos que aunque no sean fanáticos, que nos sigan ahora que vamos a estar con ese equipo, que vamos a estar con la camiseta de Industriales, pero con la de Sancti Spíritus en el corazón.

¿No es este el primer paso para que cumplas tu sueño azul completo?

“De eso no he hablado nada con mis padres, depende de cómo me vayan las cosas, es mi sueño, pero no he pensado dejar a los míos, no lo he decidido… Sí me gustaría vestirme de azul completo…, pero bueno, a mitad de temporada te puedo responder esa pregunta.